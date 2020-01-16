ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа про вбивство Шеремета: з'явилися нові докази

STYLERЖиття    16.01.2020 - 08:54
Справа про вбивство Шеремета: з'явилися нові докази
Вбивство Павла Шеремета (Колаж РБК-Україна)

З'явилися нові свідки у справі про вбивство Павла Шеремета

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилися нові докази невинності одної з підозрюваних Яни Дугарь. Під час засідання суду про клопотання про зміну запобіжного заходу свідки розповіли, що у дівчини є алібі.

Яна Дугарь перебувала в Донецькій області з 16 по 18 липня 2016 року і не могла бути в цей час у Києві. Про це розповіла дівчина, яка разом з Дугарь працювала у військовому медичному госпіталі, пише "Радіо Свобода".

Одна зі свідків розповіла, що з 16 по 18 липня 2016 року Дугарь перебувала на території 66-го військового медичного госпіталю в місті Покровськ Донецької області. На питання прокурора Тетяна Палфій пояснила, що в ці дні вона разом з Дугарь заступала в наряд.

Адвокати Дугарь заявили, що є ще кілька свідків, які можуть підтвердити місцезнаходження їх підзахисної і в зв'язку з цим попросили суд перенести розгляд клопотання. Суд переніс засідання на 17 січня.

Нагадаємо, Яна Дугарь є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Дівчину-медика підозрюють у тому, що вона проводила розвідку перед вчиненням злочину і фотографувала камери спостереження. На даний момент Дугарь за рішенням суду перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Медперсонал боявся взяти відповідальність: у Києві дитину покалічило дверима в поліклініці Смерть українки в Польщі: спливли шокуючі подробиці
Новини України преступленияПавло Шереметсвидетельалиби
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся