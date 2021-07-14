"Куратора розвідки ДНР" відпустили з-під варти. Він виявився непричетним до катастрофи МН17

Шевченківський районний суд Києва відпустив з-під варти Андрія Кунавіна, якого СБУ називає "куратором розвідувального управління" "ДНР". Інформація про його причетність до катастрофи літака "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 не підтвердилася.

Про це РБК-Україна повідомив його адвокат Олександр Корнага.

За його словами, слідство у справі його підзахисного завершено, а сам Кунавін випущений з СІЗО. Обвинувальний акт передано до суду.

"Справу наприкінці червня було направлено до Шевченківського районного суду для розгляду по суті, 2 липня відбулося підготовче засідання. Запобіжний захід Кунавіну був змінений 9 червня з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - повідомив юрист.

Він зазначив, що підзахисному закидають "фінансування тероризму" (ч.2 ст. 258-5 Кримінального кодексу) і "причетність до створення терористичної організації" (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу).

Фінансування тероризму полягає в тому, що Кунавін нібито намагався торгувати насінням соняшнику і паливом і платив податки в "ДНР". Стаття про " створення терористичної організації "з'явилася через нібито причетність обвинуваченого до створення" Головного розвідувального управління " бойовиків на Донбасі.

Адвокат Корнага зазначив, що початкові заяви українських правоохоронців про можливу причетність його підзахисного до справи МН17 не підтвердилися. Восени 2020 року Кунавіна у цій справі допитала Міжнародна слідча група і не отримала від нього жодної інформації, зазначив адвокат.

"На сьогодні у нас у справі немає ні слова про "Боїнг", ніяких звинувачень по цьому епізоду. Прокурор сам у суді підтвердив, що Кунавін до "Боїнга" ніякого відношення не має", - підкреслив захисник.

Він також називає сфальсифікованими оприлюднені СБУ записи телефонних переговорів Кунавіна зі співробітниками "розвідуправління" ДНР Сергієм Дубінським ("похмурий") і Леонідом Харченком ("Кріт") – обвинуваченими у справі МН17.