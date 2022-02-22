Ми все робимо неправильно: які помилки псують ваші страви при приготуванні в мультиварці

Не той режим. У більшості моделей є два режими потужності - мінімальна і максимальна. Пісні страви потрібно готувати при максимальній, щоб не пересушити, а жирні - при мінімальній, щоб страва вийшла ніжною.

Багато продуктів. Чашу мультиварки потрібно завантажувати на половину або третину. Особливо це важливо при приготуванні м'ясних страв. Якщо чаша завантажена до максимуму, то волокна погано проварюються, не віддають сік і м'ясо стає жорстким.

Ви відкриваєте кришку. Принцип роботи мультиварки в тому, щоб не заглядати під кришку, не помішувати та не заважати їй готувати. Ваше завдання - заповнити чашу продуктами, виставити потрібний режим, закрити кришку і піти. А так - температура всередині весь час падає, і їжа готується гірше.

Курка зі шкіркою. У шкірці птиці накопичуються шкідливі речовини, особливо в домашній. І при приготуванні в мультиварці це псує весь смак. Варто відзначити, що в мультиварці домогтися хрусткої скоринки неможливо, тому знімайте шкірку відразу.

Мало рідини. Не варто виливати сік після тушкування м'яса шматочками. Змішайте його з борошном і крохмалем - отримаєте підливу до гарніру. Вона доповнить блюдо і вийде смачніше.

Макарони в чаші. У багатьох мультиварках інструкція дозволяє готувати пасту. Але кулінари не радять цього робити, оскільки спагетті або макарони при таких температурах розварюються, склеюються і перетворюються в одну масу.

Приправи додаєте спочатку. Якщо у вашому рецепті сказано, що приправи потрібно додати в кінці приготування - так і робіть. Якщо ви їх додасте спочатку, то вони втратять свій смак і аромат.

Ви готуєте занадто довго. До кожної мультиварці додається інструкція і книга з рецептами. Почитайте уважно поради виробника. Деякі моделі здатні відварити овочі за 10-15 хвилин або потушкувати м'ясо за 20 хвилин. Якщо готувати довше, то продукти розварюються.

М'ясо перед гасінням потрібно обсмажити. А це потрібно робити обов'язково. Сік запечатається всередині та дасть страві яскравий і насичений смак. У більшості мультиварок є режим "Жарка" - близько 10 хвилин.

Ви не промиваєте силіконовий ущільнювач. Він знаходиться на кришці й легко знімається. Однак ця гумка швидко забруднюється і вбирає запахи. Тому її потрібно мити після кожного приготування їжі.