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Робимо справжню паприку самостійно: буде в рази смачніше магазинної

Фото: Як зробити паприку на зиму самостійно (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Паприка вважається однією з найпопулярніших і найкорисніших спецій у всьому світі. Її використовують в перші страви, для м'яса, додають в салати та соуси. І навіть іноді додають в випічку.

Приготувати паприку можна самостійно і зовсім необов'язково купувати її в магазині. Як це зробити - читайте нижче.

Купуйте достатню кількість солодкого перцю на ринку. Якщо хочете, щоб ваша паприка була гострою - візьміть ще й перець чилі. Вибирайте цілі тверді плоди червоного кольору.

Овочі потрібно ретельно помити та розкласти на будь-якій рівній поверхні на кілька днів при кімнатній температурі. Через три дні видаліть плодоніжки та насіння, наріжте шматочками.

За допомогою голки та нитки нанизуйте шматочки перцю і зробіть щось типу намиста. Залиште ці намиста в затемненому сухому місці, яке добре провітрюється.

Для більш швидкого процесу - використовуйте духовку або електросушку. Ваша мета - висушити перці.

Для духовки перець наріжте соломкою або натріть на шатківниці. Застеліть пергамент і насипте перець. Розігрійте духовку до 80 градусів і поставте на 4 години. Дверцята залиште прочиненими.

Перевірити готовність можна легко - перець не повинен гнутися. Якщо він гнеться, а не ламається - значить, ще не готовий.

Коли перець повністю стане сухим, подрібніть його до стану порошку і насипте в скляні герметичні банки для зберігання.

Фото: як зробити паприку самостійно

До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити просту заправку для горохового супу.

А ще писали про те, які овочі та фрукти можна заготовити на зиму у вересні.

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