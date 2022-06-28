Деколонізація і поділ Росії уже почались: вчені представили план

Зокрема, комісія уряду США з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) проводила брифінг про "моральну та стратегічну" необхідність поділу Росії.

Брифінг має назву "Деколонізація Росії".

Автори концепції розподілу Росії показали, яким чином буде здійснено план, який передбачає появу на території РФ народних республік.

Зокрема, якщо і не погоджуватися з авторами, то через недостатню кількість нових суб'єктів і збереження фейкової назви Росія. Все тому, що воно повинно відійти в історію як велика вигадка 1721-го року.

У США вчені поставили план деколонізації і поділу Росії (facebook.com/SVOBODA.FM)