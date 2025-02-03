За несколько дней до своего 54-летия неожиданно умер известный писатель Олег Поляков

Умер журналист и писатель Олег Поляков. Один из создателей новой "химерной" прозы ушел из жизни очень неожиданно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о писателе и что о нем говорят его коллеги.

"С грустью сообщаем о потере Олега Полякова - современного прозаика, критика и журналиста, одного из создателей новой химерной прозы. Его смерть стала невыразимой потерей для родных, друзей и всех, кто ценил его творчество", - сообщило "Видавництво Старого Лева".

Его четвертый роман "П’ять поглядів на весняний вогонь" выйдет уже посмертно. Книгу выпустят в феврале, ведь она, отмечает издательство, станет важной частью его творческого наследия.

"Манеру письма Олега Полякова некоторые критики относят к новой химерной прозе или магическому реализму. Сам автор описывал свой стиль как "реалистический магизм": "Я бы назвал свой стиль реалистическим магизмом - конечно, с определенной долей юмора. Действительно, я не нарушаю законов физики и не переступаю границ здравого смысла; причудливость в моих романах на самом деле довольно обыденная, с ней можно столкнуться за углом соседнего дома, в метро, фаст-фуде, собственно - где угодно", - говорится в его некрологе.



Умер известный писатель (фото facebook.com / Олег Поляков)

О смерти прозаика также высказался критик Виталий Квитка. Он отметил, что Поляков был преданным другом, настоящим джентльменом, оригинальным писателем и верным семьянином.

"Это по крайней мере таких четырех людей мы потеряли сейчас в лице Олега Викторовича Полякова. Семья всегда была у Олега приоритетом №1: мама, сестра, зять, племянник, а впоследствии - жена и дочь - это был для него священный алтарь, которому он вечно поклонялся - может, порой даже больше чем Богу", - написал Квитка.

"Романы Олега являются исключительными. Кажутся простыми. Кажутся также причудливыми. Их назвали "причудливой прозой" - но здесь, думаю, больше заслуга самого издательства с определенным названием "Дом химер", - добавил он.

А журналистка Лилия Молодецкая отметила, что писатель умер внезапно.

"Ушел из жизни Олег Поляков. Писатель, сценарист, журналист, редактор. Автор "химерной" прозы. Ушел неожиданно, мы вместе работали над проектом еще два месяца назад. Покойся с миром, дорогой", - написала она.

Сообщение о смерти Полякова (скриншот)

Что известно о Полякове

Писатель родился в Павлограде Днепропетровской области. 6 февраля ему должно было исполниться 54 года.

Прозаик окончил факультет журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко в 1993 году. Он работал на Львовском телевидении, был редактором в изданиях по менеджмент-образованию, НГО, строительству и экологии.

"Первые прозаические произведения Полякова появились на страницах журнала "Країна мрій" ("У напрямку далеких гаїв", "Діти вогню"), а его критические материалы публиковались в "Кур'єрі Кривбасу". Дебютный роман "Рабині й друзі пані Векли" критик Евгений Стасиневич назвал одним из лучших литературных дебютов последних лет", - рассказали в "Видавництві Старого Лева".

"Олег жил и работал во Львове, Луцке, Ирпене и Киеве. Он был женат и у него осталась дочь. Его семья, друзья и коллеги помнят его как человека с глубоким интеллектом, тонким чувством юмора и несокрушимой преданностью своему делу. Светлая память. Его творчество останется важной частью украинского литературного наследия", - резюмировали авторы некролога.