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Українці хочуть мати повний бак. У Кабміні розповіли про актуальну ситуацію на ринку палива

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Україна, Четвер 19 травня 2022 15:08
Українці хочуть мати повний бак. У Кабміні розповіли про актуальну ситуацію на ринку палива Фото: перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні стабілізується ситуація на ринку палива, а ажіотаж на АЗС поступово зникає. Наразі країна експортує достатню кількість бензину, щоб уникнути дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки Юлію Свириденко в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що з кожним днем, з кожним тижнем ми будемо бачити зменшення дефіциту на ринку. Ми вже фіксуємо, що за травень імпортували обсяг пального, який дорівнював місячному обсягу імпорту за квітень. А в березні ця цифра становила всього 60 тисяч тонн пального. У нас поступово ринок насичується пальним. Ми вчора побачили, що у нас близько 14 тисяч тонн пального було продано в Україні, це найвищий показник за останні три місяці", - заявила Свириденко.

За її словами, черги на АЗС будуть поступово зникати. Вона додала, що наразі ажіотаж створюють самі українці, які, не дивлячись на необхідність, заправляють повний бак.

"Зрозуміло, що існує ажіотажний попит з боку українців. Якщо до війни в середньому українець заправляв 18 літрів, то зараз українець хоче мати повний бак, тому це теж спричинює певний тиск на ринку", - пояснила міністр.

Нагадаємо, уряд 18 травня призупинив державне регулювання цін на бензин та дизельне пальне. Очікується, що максимальні ціни на дизель не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

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АЗС бензин Юлія Свириденко
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