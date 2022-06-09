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Дефіцит гречки: дієтолог розповіла, чим можна замінити крупу

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Четвер 09 червня 2022 17:20
Дефіцит гречки: дієтолог розповіла, чим можна замінити крупу Дієтологиня розповіла, чим замінити гречку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла про користь гречаної крупи. Також вона дала кілька порад, які допоможуть замінити крупу у період тривалого дефіциту.

Про це експерт розповіла в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Індиго TV".

Експерти кажуть, що щороку українці споживають близько 140 тисяч тонн гречаної крупи. При цьому в Україні вирощується лише половина, решта - імпортувалась з Росії.

Однак, дефіцит крупи припав на період кінця сезону. Новий врожай буде лише в вересні та коштуватиме вона буде дорожче, ніж зазвичай.

Чому варто їсти гречку

Дієтолог каже, що любов українців до гречки виникла не просто так. Все тому, що це надкорисний продукт, який містить багато вітамінів та мікроелементів.

Зокрема, в гречці є складні вуглеводи, речовини, які мають протизапальну дію та багаті магнієм, калієм. Також крупа містить ліпотропні речовини, які допомагають вивести з організму все зайве, навіть шкідливий холестерин.

"Гречка - це універсальний продукт, який містить всі корисні речовини, які частково є в вівсянці, пшоні, рисі, булгурі, сочевиці тощо", - каже дієтологиня Скиталінська.

Чим замінити

Зараз ситуація на поличках магазинів вказує на те, що певний час українцям треба буде заміняти гречку чимось іншим.

"Якщо є можливість придбати гречку - беріть, скільки б вона не коштувала, і робіть з неї основу каші, додаючи інші крупи. Тобто робіть мікси. Змішувати можна все: рис, булгур, вівсянку, сочевицю, нут, пшоно", - радить експерт.

Окрім того, якщо людина не має змоги придбати гречку, то замінити її можна вівсянкою. Ця каша максимально приближена до гречки за корисністю.

Дієтолог на друге місце поставила пшоно, адже воно ціле, не оброблене, та містить немало поживних елементів.

Крім того, доповнити вітамінну тарілку Скиталінська радить іншими вітчизняними продуктами: буряком, морквою, зеленню та яйцями.

До того ж не менш корисним замінником круп є картопля, особливо варена в мундирах або запечена з травами. Доповнити її можна квашеними овочами та оселедцем. Експерт каже, що такі страви матимуть лише позитивний вплив на здоров’я.

Раніше ми повідомляли, чи зникне гречка з полиць магазинів. Експерти прогнозували ціну до 90 гривень за кг.

Також ми писали, чи буде дефіцит продуктів в Україні.

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