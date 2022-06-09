Дефицит гречки: диетолог рассказала, чем можно заменить крупу

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала о пользе гречневой крупы. Также она дала несколько советов, которые помогут заменить крупу в период длительного дефицита.

Об этом эксперт рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Індиго TV".

Эксперты говорят, что ежегодно украинцы потребляют около 140 тысяч тонн гречневой крупы. При этом в Украине выращивается только половина, остальное - импортировалось из России.

Однако, дефицит крупы пришелся на период конца сезона. Новый урожай будет только в сентябре и стоить она будет дороже, чем обычно.

Почему стоит есть гречку

Диетолог говорит, что любовь украинцев к гречке возникла не просто так. Все потому, что это сверхполезный продукт, который содержит много витаминов и микроэлементов.

В частности, в гречке есть сложные углеводы, вещества, которые обладают противовоспалительным действием и богаты магнием, калием. Также крупа содержит липотропные вещества, которые помогают вывести из организма все лишнее, даже вредный холестерин.

"Гречка - это универсальный продукт, который содержит все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице и др", - говорит диетолог Скиталинская.

Чем заменить

Сейчас ситуация на полочках магазинов указывает на то, что определенное время украинцам надо будет заменять гречку чем-то другим.

"Если есть возможность приобрести гречку - берите, сколько бы она ни стоила, и делайте из нее основу каши, добавляя другие крупы. То есть делайте миксы. Смешивать можно все: рис, булгур, овсянку, чечевицу, нут, пшено", - советует эксперт.

Кроме того, если человек не имеет возможности приобрести гречку, то заменить ее можно овсянкой. Эта каша максимально приближена к гречке по полезности.

Диетолог на второе место поставила пшено, ведь оно целое, не обработанное, и содержит немало питательных элементов.

Кроме того, дополнить витаминную тарелку Скиталинская советует другими отечественными продуктами: свеклой, морковью, зеленью и яйцами.

К тому же не менее полезным заменителем круп является картофель, особенно варенный в мундирах или запеченный с травами. Дополнить ее можно квашеными овощами и сельдью. Эксперт говорит, что такие блюда будут иметь лишь положительное влияние на здоровье.