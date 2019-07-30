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Дебілізм такий: Андрій Шевченко піддався жорсткій критиці через Росію

STYLERЖиття    30.07.2019 - 10:31
Дебілізм такий: Андрій Шевченко піддався жорсткій критиці через Росію
Андрій Шевченко (фото: УНІАН)

Андрій Шевченко піддався критиці з боку екс-футболіста збірної України Артема Мілевського

Андрій Шевченко повинен викликати виступаючого в Росії Ярослава Ракицького у збірну України. Таку думку висловив екс-футболіст київського "Динамо" і головної команди країни Артем Мілевський.

За словами скандального Мілевського, Ракицький дуже хороший захисник, який може підсилити команду.

"Як такого гарного гравця не викликати в збірну? Ну ось так у нас в Україні зараз заведено. Дебілізм такий. Навіть Андрій Шевченко боїться викликати людину, яка грає у Росії", - сказав Мілевський в інтерв'ю "КраСава".

При цьому Мілевський розповів, що в російський чемпіонат може перебратися лідер збірної України Євген Коноплянка. Нібито, в українського гравця "є пропозиція перейти в "Краснодар".

"Але я впевнений, що він туди не перейде, бачачи приклад Ракицького. Він дорожить збірною. Ракицький просто відморожений на голову в хорошому сенсі", - додав Артем.

Мілевський "наїхав" на Шевченка

Нагадаємо, що Ярослав Ракицький, який часто піддавався критиці через те, що не співає гімн України перед матчами, перейшов у пітерський "Зеніт" з донецького "Шахтаря" в січні 2018 року.

Раніше ми писали про те, що збірна України зберегла місце топ-25 рейтингу ФІФА.

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