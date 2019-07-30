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Дебилизм такой: Андрей Шевченко поддался жесткой критике из-за России

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 10:31
Дебилизм такой: Андрей Шевченко поддался жесткой критике из-за России
Андрей Шевченко (фото: УНИАН)

Андрей Шевченко поддался критике со стороны экс-футболиста сборной Украины Артема Милевского

Андрей Шевченко должен вызывать играющего в России Ярослава Ракицкого в сборную Украины. Такое мнение высказал экс-футболист киевского "Динамо" и главной команды страны Артем Милевский. 

По словам скандального Милевского, Ракицкий очень хороший защитник, который может усилить команду. 

"Как такого хорошего игрока не вызывать в сборную? Ну вот так у нас в Украине сейчас заведено. Дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", - сказал Милевский в интервью "КраСава".

При этом Милевский рассказал, что в российский чемпионат может перебраться лидер сборной Украины Евгений Коноплянка. Якобы, у украинского игрока "есть предложение перейти в "Краснодар".

"Но я уверен, что он туда не перейдет, видя пример Ракицкого. Он дорожит сборной. Ракицкий просто отморожен на голову в хорошем смысле", - добавил Артем.

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Напомним, что Ярослав Ракицкий, который часто поддавался критике из-за того, что не поет гимн Украины перед матчами, перешел в питерский "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2018 года.

Ранее мы писали о том, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА.

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