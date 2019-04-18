Дебати за 6 млн: звідки взялися ці захмарні цифри

Фото: Дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

ЦВК фінансує дебати із держбюджету, якщо вони відбудуться у формату Суспільного телебачення, нагадує голова НСТУ

Дебати Зеленського і Порошенко пройдуть 19 квітня перед другим туром виборів президента України. Спершу – на НСК "Олімпійський", а після цього – на Суспільному.

Про це у коментарі для Styler нагадав голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

Він сказав, що озвучена раніше сума у 5,7 мільйонів гривень – це тільки частина коштів, яка загалом виділяється на агітацію, яку мають проводити. Сума у 5,7 мільйонів гривень стосується дебатів у форматі Суспільного, як це передбачає закон, нагадав Аласанія.

"Затверджена сума на проведення теледебатів тривалістю у 60 хвилин. Загальна сума без ПДВ складає 5 мільйонів 766 тисяч гривень, якщо з'являться обидва кандидати у президенти. Це, звісно, включає і студію, і телекамери. Також сума включає трансляцію", - сказав він.

Фото: Зураб Аласанія (facebook.com/kmbs.ua)

З одного боку, участь у дебатах для кандидатів другого туру виборів президента України обов’язкова, а з іншого – відповідальність за те, що хтось із них не з'явиться на дебатах, не передбачена.

Виходить, що кандидат у разі відсутності на дебатах несе тільки політичну і моральну відповідальність. Тоді інший кандидат, який прийшов в студію, може розпорядитися часом ефіру на свій розсуд.

Варто додати, що держава фінансує ті дебати, які проводяться у студії національного мовника по вулиці Юрія Іллєнко, 42 (колишня вулиця Мельникова – ред.) в останню п’ятницю перед другим туром президентських виборів. Проведення саме таких дебатів фінансує ЦВК із держбюджету, а гроші на нього були закладені у 2018 році.

"Важливо, що подія на стадіоні – це зовсім інші суми та інше фінансування. Там вже самі кандидати вирішують, як і коли це проводити", - підкреслив Аласанія.

За словами співрозмовників зі сфери шоу-бізнесу, які добре знайомі з організацією заходів на таких майданчиках як НСК Олімпійський, тільки лише оренда НСК (без оплати встановлення сцени та інших витрат) може коштувати від 800 000 тисяч гривень до мільйона. Ці гроші повинні виділити самі кандидати.

Раніше з'явилася важлива заява голови Суспільного з приводу дебатів кандидатів у президенти.

Також стало відомо, чи виступить Ольга Полякова на дебатах Зеленського і Порошенко.