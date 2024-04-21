Где сейчас звезда "Маски-шоу" Георгий Делиев, ранее высмеивавший украинский язык

Биография Георгия Делиева

Георгий родился в Херсоне, а провел свое детство в Новой Каховке. Еще будучи студентом, он начал углубляться в сценическое искусство, а позже работать в театрах.

В 1984 году стал членом ансамбля пантомимы и клоунады "Маски", который сейчас является независимой театральной компанией.

Актеры театра "Маски" (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Там Делиев занимает должность художественного руководителя, режиссера и актера.

Он также участвовал в создании многих фильмов, также был депутатом Одесского городского совета и автором песен.

Скандалы с участием артиста

В 2006 году Георгий выпустил сатирический клип "Рідна мова", в котором иронизировал над украинским языком.

В клипе он пытался петь на русском языке, но крепкие мужчины в видео перебивали его и требовали использовать украинский.

Кроме того, в ролике была критика в адрес президента того времени Виктора Ющенко

За этот клип Делиева обвинили в украинофобии. Однако он утверждал, что работа была экспериментом, которая рассматривала проблему языкового раскола общества.

Тем не менее, в 2011 году его занесли в список топ-10 украинофобов по версии журнала "Український тиждень".

Несмотря на это, актер был награжден званием Народного артиста Украины 2009 года именно при Ющенко.

Неоднозначная позиция по поводу войны на Донбассе и оккупации Крыма

Делиев высказал свое отношение к оккупации Крыма и началу войны в Украине, поддерживая позицию, близкую к России.

Он утверждал, что никто не виноват в произошедших событиях, и что война возникла либо из-за противостояния политиков, либо из-за конфликта между Западом и Путиным.

"Правильно, если люди так решили. Я сомневаюсь, что там 97 процентов "за", но, наверное, было большинство. Однозначно сказать, правильно это или нет, нельзя. С одной стороны, если большинство так решило, то это правильно",- говорил он.

Георгий Делиев (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Позже Делиев заявил, что он не поддерживает захват Крыма, но избегал активных комментариев по этому вопросу, утверждая, что артист должен сохранять нейтральную позицию.

За год до начала полномасштабного вторжения он высказал свое мнение относительно Украины.

"Украину сейчас нельзя рассматривать как самостоятельное государство. Она живет по правилам мировых игр, условия которых мы не знаем", - говорил Делиев.

Где сейчас звезда "Маски-шоу"

После 24 февраля мужчина уехал из Украины во Францию. Вместе с ним уехали его жена Екатерина, 7-летний сын Николай, 2-летний сын Лука, его дочь Яна от первого брака и внук.

Георгий Делиев с супругой (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

"Я очень скучаю по нашему дому. Перед войной мы планировали посадить молодые деревья, но так и не успели это сделать. Надеюсь, что сможем воплотить эти планы в ближайшем будущем",- признавался Георгий в своем последнем интервью.

Что касается полномасштабного вторжения РФ, в первые дни артист публиковал в соцсетях только иконы и молитвы, а также просил о мире.

Сейчас он продолжает работать в Париже, где в декабре 2022 года организовал выставку, а также активно выступает со своими спектаклями.

А в марте этого года юморист принял участие в международном форуме, организованном в поддержку Украины.

На этом мероприятии он провел аукцион картин. Средства с продажи пошли на восстановление одесской школы Столярского и поддержку детей пострадавших от войны.

Георгий Делиев (фото: facebook.com/georgiy.deliev)