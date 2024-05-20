Где сейчас Саша Мудрая из "Холостяка", которую облил грязью Алекс Топольский

Уже скоро начнутся съемки шоу "Холостяк" , главным героем которого стал ветеран Александр Терен. Но многие помнят прошлый сезон проекта, на котором девушки боролись за сердце бизнесмена Алекса Топольского. Одной из самых ярких участниц шоу была Саша Мудрая.

При написании материала были использованы источники: выпуски 12-го сезона и пост-шоу "Холостяка", Instagram-страницы Мудрой и Топольского, интервью девушки для УНИАН.

Где сейчас девушка и чем она занимается после проекта, а также почему Топольский писал ей уже после финала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему Алекс не выбрал Сашу

В финале шоу обручальное кольцо получила Катя Лозовицкая, а с Мудрой Топольский попрощался. Хотя на свиданиях и во время общения перед камерами бизнесмен часто говорил, что ему нравится Саша.

Сама Мудрая называла решение Топольского неправильным. Она считала, что все-таки победит на проекте и начнет строить с ним отношения.

"У меня был шок - вот моя первая реакция. В эфир не вошло, когда он говорил всю свою речь, а потом попросил меня что-то сказать. А у меня просто язык отняло. На его лице я уже видела, что что-то не так. Я была уверена, что он выберет именно меня, что наши отношения будут развиваться. Но нет", - признавалась девушка.

Саша Мудрая и Алекс Топольский (скриншот)

После проекта начались скандалы

А уже после финала Топольский стал писать Мудрый в соцсетях. Он заявил, что выбрал Катю якобы из-за того, что она из хорошей семьи, а вот настоящую "химию" чувствовал только с Сашей.

Впрочем, Мудрая не захотела попытаться построить отношения с бизнесменом еще раз. А после этого началось то, что всех удивило.

Мудрая раскрыла неприятную правду о герое шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/sasha__wise)

Алекс начал поливать Сашу грязью. Он делал это как публично, так и во время переписки с ней. Поэтому она даже заблокировала его в соцсетях.

"Мне кажется, что у него просто что-то случилось с головой. Такое ощущение, что он меня в чем-то обвиняет, я не скрою это... Мне неприятно выслушивать какую-то гадость в свой адрес. Сложилось впечатление, что это я его бросила, а не наоборот", - говорила Саша.

На пост-шоу конфликт не утихал. Топольский начал говорить, что Мудрая слишком эмоциональна и якобы устраивала скандалы.

Чем занимается звезда "Холостяка" Мудрая (фото: instagram.com/sasha__wise)

Где сейчас живет Мудрая

После проекта девушка улетела в США. Там она начала встречаться с парнем и не скрывала, что счастлива в этих отношениях.

А сам Топольский, когда узнал о романе Мудрой, начал "пророчить", что девушка и ее избранник "не продержатся" вместе даже два месяца.

Сейчас Саша активно ведет соцсети и позиционирует себя как блогер. Она делится стильными "луками", не забывает хвастаться стройной фигурой и не обсуждает тему "Холостяка".

Саша Мудра сейчас (фото: instagram.com/sasha__wise)