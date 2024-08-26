Где сейчас и чем занимается Ян Гордиенко - "зросійщений" блогер, который осудил войну
Ян Гордиенко, более известный как YаnGo, был популярным блогером с многомилионной аудиторией в YouTube и ведущим тревел-шоу "Орел и решка". Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он исчез из информационного поля.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, как прославился Гордиенко, где он находится сейчас, а также чем занимается.
Кто такой YаnGo
Будущая знаменитость родился в 1998 году в Краматорске Донецкой области. В детстве имел много увлечений, занимался плаванием, каратэ, хоккеем и другими видами спорта. Интерес к новым увлечениям быстро пропадал, но вскоре он увлекся съемками видеороликов, начал самостоятельно делать мини-мультфильмы со своими игрушками из серий фотографий.
Блогер в начале своего пути (фото: instagram.com/yaaaan)
После начала АТО в 2014 года семья переехала из Донецкой области в столицу - Яну тогда было 16 лет. О его родителях практически ничего не известно - в сети упоминалось, что они занимаются бизнесом, связанным с автомобилями. Также у парня есть младший брат.
В октябре этого же года он создает свой YouTube-канал.
Ян Гордиенко (фото: wikipedia.org)
Как Ян Гордиенко стал популярным
Изначальной тематикой его видеороликов был формат Vine, однако позже он стал выпускать ролики формата "летсплей" и другие развлекательные видео схожей тематики.
Вскоре он становится настоящей звездой в сети - по данным на июль 2016 года, YanGo занимал третье место среди самых популярных русскоязычных блогеров в Twitter. В 2017 году попал в топ-5 самых популярных YouTube-блогеров в России. В декабре 2020 года Ян имел более 4,49 млн подписчиков на своем канале.
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Сотрудничество с россиянами
Гордиенко активно строит карьеру в РФ: в 2016 году снялся с другими видеоблогерами в картине Тимура Бекмамбетова "Ёлки 5", а затем в фантастическом фильме "Взломать блогеров", где сыграл самого себя.
Также он участвовал в нескольких шоу, связанных с YouTube, был одним из членов жюри в кастинге проекта Hype Camp, посвященном видеоблогингу.
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В 2019 году присоединился к проекту от Сбербанка "Кино - #этомое", где молодой человек занимался созданием короткометражных фильмов, писал к ним сценарии и отбирал актеров.
В 2020 году Ян Гордиенко стал ведущим 24 сезона трэвел-шоу "Орел и решка". Вместе с российской блогершей украинского происхождения Юлией Коваль они путешествовали по миру и рассказывали об интересных уголках планеты.
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Где еще засветился Гордиенко
В 2018 Гордиенко снялся в клипе Христины Соловий на песню "Шкідлива Звичка".
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"Христина Соловий и Ян Гордиенко оказались рядом в львовском трамвае, а лейтмотивом поездки и навеянных ею воспоминаний стала новая песня Христины", - говорится в аннотации к видео.
Популярного YanGo приглашают и в рекламные кампании - в 2020 году он стал послом таких брендов как Calvin Klein и Nike.
В этом же году блогер попал в список 30 самых популярных инфлюенсеров Украины по версии журнала Forbes, заняв 9 место. В августе 2021 года вышел отдельный выпуск, рассказывающий о творческом пути Яна.
Последние ролики на YouTube-канале Гордиенко вышли в июне 2021 года. На его YouTube-канал подписано 4,6 млн человек, а в Instagram - 3,2 млн.
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Личная жизнь
В 2020 году блогер начал встречаться с моделью Валерией Руденко. Сначала они общались в социальных сетях, а после начала пандемии коронавируса и закрытия всех стран на карантин Гордиенко помог девушке вернуться домой.
Пара прожила в гражданском браке около 2-х лет (фото: instagram.com/yaaaan)
"Наши отношения начались, когда Валерия работала в Австралии. Я видел ее в Instagram, она ответила на историю с моим торсом и после этого мы начали очень много общаться. И сделал немного благотворительный поступок и забрал ее из Австралии. Вживую мы познакомились только тогда, когда она жила в моей квартире", - отметил блогер в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" в октябре 2020-го.
Катя Осадчая, Гордиенко и его девушка (фото: instagram.com/svitsketv)
Валерия добавила, что сначала не планировала крутить роман с Яном. Просто по приезду ей негде было жить, на тот момент она вложила деньги в строительство квартиры. Она решила пожить несколько дней вместе, однако потом Ян ей понравился, так как был настоящим джентльменом.
Счастливые возлюбленные (фото: instagram.com/yaaaan)
Их роман длился около 2-х лет, но за 2 недели до полномасштабного вторжения пара рассталась. Как отметила модель в одном из интервью, отношения стали очень напряженными, как и ситуация в стране в целом. Инициатором разрыва стал Ян, решивший, что дальше им нужно развиваться отдельно. На то время его популярность стала угасать, а Валерия, наоборот, имела много новых проектов.
В 2024 году молодые люди возобновили общение в соцсетях как друзья. По словам модели, сейчас у Яна нет новых отношений.
Как отреагировал YanGo на полномасштабное вторжение в Украину
После начала полномасштабной войны он занял активную украинскую позицию и осудил действия страны-агрессора в своем Instagram, где имел много фолловеров из РФ.
8 апреля 2022 года армия РФ нанесла ракетный удар по вокзалу в его родном городе Краматорске "Точкой-У", в результате чего погибли 50 человек. Тогда блогер записал гневное видео и отметил, что некоторые его близкие все еще находятся в этом городе.
Где Ян Гордиенко сейчас
В последнее время блогер не появлялся в информационном поле. Однако, судя по его странице в Instagram, после начала войны Гордиенко переехал в США, а также много путешествует.
Как сейчас выглядит Ян Гордиенко (фото: instagram.com/yaaaan)
"В поисках новых смыслов", - написал он в публикации за октябрь 2022 года.
Инфлюэнсер немногословен в своих последних постах. На его странице нет информации о помощи украинцам или сборам для ВСУ.
Блогер наслаждается беззаботной жизнью (фото: instagram.com/yaaaan)
Ян публикует рандомные снимки с путешествий и поездок, пейзажи, а также фото с друзьями и знакомыми.
YanGo (фото: instagram.com/yaaaan)
Последняя публикация сделана в мае 2024 года. Чем именно там занимается блогер - тоже неизвестно.
Гордиенко в 2024 году (фото: instagram.com/yaaaan)
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При написании материала были использованы такие источники: Википедия, ТСН, Сегодня, интервью Валерии Руденко для проекта Fashion Talks Ангелины Завадецкой, Instagram-страница Яна Гордиенко, YouTube-канал YanGo.