Где производят ингредиенты для украинских бургеров в МакДональдз

В канун Дня Независимости в меню МакДональдз появились два новых украинских бургера. Речь идет о "Ржаном с говядиной и грибным соусом" и "Ржаном с курицей и беконом".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие ингредиенты входят в эти блюда, а также где их изготовляют.
Бургер "Ржаной с говядиной и грибным соусом" состоит из украинских локальных ингредиентов на 82%, а "Ржаной с курицей и беконом" - на 72%.
Так, в Киевской области для "маков" производят куриную котлету, свежие овощи и грибной соус.
Если говорить о производителе котлет, то известно, что это МХП. Производителем готовой к потреблению салатной продукции является Fino Verde в Макаровском районе. А где производят грибной соус - это информация, которая, к сожалению, не является общедоступной.
Говяжий бифштекс для украинских бургеров готовят в Винницкой области. Основной производитель - предприятие "ОСИ Фуд Солюшнс Украина" - находится в Козятине.
К слову, отсюда полуфабрикаты уезжают не только в украинские "маки", но и, например, в молдавские. Этому способствует удобное географическое месторасположение завода.
Булочки для бургеров выпекают в Днепре, на мощностях пекарской компании Bimbo QSR Ukraine, входящей в группу Grupo Bimbo, SAB de CV
Бекон для украинских бургеров изготовляют в Кировоградской области. К сожалению, на сегодняшний день нет доступной публичной информации о том, на каком именно предприятии производят этот ингредиент для сети ресторанов быстрого питания.
Здесь следует отметить, что компании, поставляющие продукты для крупных сетей, часто подписывают договоры о конфиденциальности.
Интересно, что в прошлом году украинские бургеры в ресторанах сети покупали на уровне легендарного БигМака.
Сейчас эти блюда вернули в канун Дня Независимости, чтобы "подчеркнуть единство компании с украинцами и порадовать поклонников национальных вкусов".
Сезон "украинских бургеров" в МакДональдсе продлится до 30 сентября или до момента распродажи бургеров.
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При написании материала использовалась информация от пресс-службы МакДональдза, сайты OSI Group, Bimbo QSR, издание LIGA.net.