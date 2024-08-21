Где производят ингредиенты для украинских бургеров в МакДональдз

Где берутся ингредиенты бургеров

Бургер "Ржаной с говядиной и грибным соусом" состоит из украинских локальных ингредиентов на 82%, а "Ржаной с курицей и беконом" - на 72%.

Так, в Киевской области для "маков" производят куриную котлету, свежие овощи и грибной соус.

Если говорить о производителе котлет, то известно, что это МХП. Производителем готовой к потреблению салатной продукции является Fino Verde в Макаровском районе. А где производят грибной соус - это информация, которая, к сожалению, не является общедоступной.

Говяжий бифштекс для украинских бургеров готовят в Винницкой области. Основной производитель - предприятие "ОСИ Фуд Солюшнс Украина" - находится в Козятине.

К слову, отсюда полуфабрикаты уезжают не только в украинские "маки", но и, например, в молдавские. Этому способствует удобное географическое месторасположение завода.

Булочки для бургеров выпекают в Днепре, на мощностях пекарской компании Bimbo QSR Ukraine, входящей в группу Grupo Bimbo, SAB de CV

Бекон для украинских бургеров изготовляют в Кировоградской области. К сожалению, на сегодняшний день нет доступной публичной информации о том, на каком именно предприятии производят этот ингредиент для сети ресторанов быстрого питания.

Здесь следует отметить, что компании, поставляющие продукты для крупных сетей, часто подписывают договоры о конфиденциальности.

Интересно, что в прошлом году украинские бургеры в ресторанах сети покупали на уровне легендарного БигМака.

Сейчас эти блюда вернули в канун Дня Независимости, чтобы "подчеркнуть единство компании с украинцами и порадовать поклонников национальных вкусов".

Сезон "украинских бургеров" в МакДональдсе продлится до 30 сентября или до момента распродажи бургеров.