Где почувствовать дух Рождества в Киеве: катки, праздничные ярмарки и инстаграмные локации

Главная елка Украины на Софийской площади: символ Рождества и надежды

На Софийской площади с 6 декабря сияет главная рождественская елка Украины. В этом году она высотой 15 метров и выполнена в белом минималистическом стиле, что символизирует новое начало. Голубые шары добавляют праздничного настроения, а рождественская звезда на вершине напоминает о надежде и вере.

Подсветка праздничного дерева работает ежедневно с 17:00 до 21:00 для экономии электроэнергии (до 10 января).

В этом году массовых мероприятий на площади не предусмотрено, но елка стала центральной рождественской локацией столицы. Она гармонично дополняет архитектурный ансамбль Софии Киевской и создает праздничную атмосферу для семейных прогулок.

Главная елка страны в 2024 году (фото: t.me/KyivCityOfficial)

"Кришталева ковзанка"

Рядом с ТРЦ River Mall (Днепровская Набережная, 12) расположилась "Кришталева ковзанка" под открытым небом, которая уже стала любимым местом для зимних развлечений. Окруженный урбанистическими декорациями и елкой в форме кристалла, каток идеально подходит для незабываемых фото.

Посетители могут насладиться катанием без ограничения времени, согреться горячими напитками на фудкорте и попробовать разнообразные блюда. Для малышей доступны "пингвины"-помощники, а новички могут воспользоваться услугами инструктора.

Каток будет открыт до 2 февраля. Работает в будни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 22:00. Цены: 440 грн, льготный билет - 300 грн.

"Кришталева ковзанка" (фото: facebook.com/kryshtaleva.kovzanka)

MONPARK: праздничная магия в самом центре Киева

В этом году кафе-бар MONPARK на Большой Васильковской стал одной из самых атмосферных рождественских локаций столицы. Здесь предлагают авторскую кухню, насыщенную праздничную программу и благотворительные инициативы.

С 25 по 29 декабря гостей приглашают на угощение под открытым небом, где можно попробовать блины с разнообразными начинками, какао и глинтвейн, а также принять участие в приготовлении блюд вместе с командой заведения. 26 декабря с 18:00 до 20:00 посетители смогут насладиться выступлениями щедровальников и музыкантов, которые подарят настоящее праздничное настроение.

Заведение уже пришлось по душе своей рождественской атмосферой. Это и не удивительно. Праздничный декор, хвойные композиции, теплые пледы и мерцающие огоньки создают уют и волшебную атмосферу, а обновленное меню с авторскими блюдами добавляет гастрономического удовольствия.

MONPARK (фото: monpark.com.ua)

Stella Sweets

Этой зимой Stella Sweets, что на ул. Ивана Мазепы, 18/29, создала настоящую праздничную атмосферу, которую чувствуешь сразу при входе. Внутри и снаружи заведение украсили новогодними декорациями, которые идеально подойдут для атмосферных праздничных фото. Особенностью Stella Sweets является возможность заказать завтрак в "сказочном домике" и наслаждаться видом на город.

Для тех, кто ищет подарки, здесь предлагают рождественские наборы: ароматные пряники, адвент-календари, стильные подарочные коробки и другие сладкие сюрпризы.

Stella Sweets (фото: facebook.com/stellasweets kyiv)

Добропарк: скандинавская сказка рядом с Киевом

Добропарк в селе Мотыжин под Киевом в этом году приглашает в сказочный новогодний городок "Зима за містом - 2025". Гостей ждет более 50 тематических локаций и фотозон, включая парк иллюминаций, где высота некоторых инсталляций достигает 9 метров. Городок выполнен в скандинавском стиле, с центральной резиденцией Доброчара в большом шатре диаметром 18 метров.

На локации можно прогуляться по рождественской ярмарке, насладиться праздничными аттракционами и увидеть главную елку Добропарка. Для детей подготовили зимние развлечения: французскую карусель, паровозик и детский игровой комплекс.

"Зимова казка" продлится до 19 января. График работы - с 16:00 до 21:00. Цены: для взрослого - 400 грн, детский и льготный - 300 грн.

Добропарк (фото: dobropark.com)

"Milk Bar Wonderland"

В этом году "Milk Bar Wonderland" на Шота Руставели, 16 удивляет посетителей не только праздничными декорациями, но и уникальными активностями. В большом снежном шаре можно сделать фото за благотворительный донат, а интерактивный "шатер-калейдоскоп" очарует как детей, так и взрослых.

У Milk Bar всех желающих ждет уютная атмосфера с горячими напитками, тематическими десертами и окошком с напитками. Праздничная локация уже стала must-visit местом для создания незабываемых рождественских воспоминаний.

Milk Bar Wonderland (фото: facebook.com/milkbar.com.ua)

Юбилейная "Зимова країна" на ВДНГ

В этом году ВДНХ празднует 10-летие "Зимової країни" и приглашает гостей насладиться волшебной атмосферой. Посетителей ждет ряд праздничных локаций: огромный каток под открытым небом площадью 2500 кв. м, "Оранжерея чар", Венецианская карусель, колесо обозрения, "Альпійська гірка" и любимые среди детей "Резиденція Санти" и "Різдвяна фабрика мрій".

Не обойдется без традиционной рождественской ярмарки, где можно приобрести сувениры и праздничный декор, а также посетить фуд-корт с гриль-блюдами, популярным фастфудом от "Реберня", сладостями, горячим глинтвейном и напитками.

На территории работают заведения на любой вкус: Coffee Lover, "Білий налив", БПШ, Dot 2.0, Biologist, азиатское бистро "Павільйон 98" и другие.

На Центральной площади с елкой будут проходить праздничные анимационные шоу со снеговиками и сказочными героями. Представления будут проходить каждый час с 12:00 до 18:00 в выходные дни по 26 января, а с 23 декабря по 5 января - ежедневно. В целом же "Зимова країна" продлится до 2 марта. Двери ВДНХ открываются в 7:00 и закрываются в 23:00.

Цены: каток - 390 грн (льготный - 270 грн), Різдвяна фабрика мрій - 400 грн (групповой: 330 грн с 30.11 до 31.12, 380 грн с 01.01 до 12.01), Резиденція Санти - 450 грн, Оранжерея чар - 120 грн (льготный - 95 грн).

Юбилейная "Зимова країна" на ВДНГ (фото: facebook.com/vdngkyiv)

Рождественская магия возле Арсенальной

Площадь возле станции метро "Арсенальна" превратилась в зимнюю сказку благодаря праздничным ангелам, оленям, звездам и яркой иллюминации. Сотни огоньков украшают деревья, создавая волшебную атмосферу и уют.

Рождественская магия возле Арсенальной (фото: facebook.com/kyiv.you.love)

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне

С началом декабря Большая лаврская колокольня (ул. Лаврская, 9) стала местом, где оживает дух Рождества. В Резиденции Святого Николая дети и взрослые могут встретиться с Чудотворцем, написать ему письмо и загадать желание под волшебной аркой мечты.

Кроме этого, посетители имеют возможность осмотреть выставку "Єдність Різдва поколінь", созданную украинскими мастерами декоративно-прикладного искусства. Экспозиция продлится до 15 января 2025 года.

Цены: дошкольники - бесплатно, взрослые и школьники - 150 грн.

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне (фото: instagram.com/lavra.official)