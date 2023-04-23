Где украинцы получают популярные профессии и сколько стоит обучение: справочник для выпускника

Где украинцы получают популярные профессии

По рейтингу ЗВО на Education.ua определили лучшие университеты в крупнейших студенческих городах Украины - Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

Впрочем, в список попали не просто лучшие университеты определенного города, а те, у которых две или более популярные специальности. Поэтому в этих списках нет, например, известных медицинских университетов.

В Киеве:

Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко (КНУ);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" (НТУУ КПИ);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП);

Национальный авиационный университет (НАУ);

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА).

В Харькове:

Харьковский Национальный университет им. В. Каразина;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный аэрокосмический университет им. М. Жуковского "Харьковский авиационный институт";

Харьковский Национальный университет городского хозяйства им. О. Бекетова (ХНУМХ);

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта (УкрГУЗТ).

Во Львове:

Национальный университет "Львовская политехника" (НУ ЛП);

Львовский национальный университет им. И. Франко (ЛНУ);

Национальный лесотехнический университет (НЛТУ);

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологии им. С. Гжицкого (ЛНУВМБ);

Львовский торгово-экономический университет (ЛТЭУ).

В Днепре:

Днепровский Национальный университет им. О. Гончара;

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Украинский государственный химико-технологический университет;

ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет" (ПГТУ);

Украинский государственный университет науки и технологий.

В Одессе:

Одесский Национальный университет им. И. Мечникова;

Национальный университет "Одесская политехника";

Одесская национальная академия пищевых технологий (ОНАХТ);

Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Ушинского (ПНПУ);

Национальный университет "Одесская юридическая академия".

Для исследования выбрали самые популярные профессии, которые получают украинцы (фото: freepik)

Стоимость обучения в разных городах

На основе открытой информации на страницах сайтов выбранных университетов Education.ua исследовал, сколько стоит оплата обучения по каждой специальности.

Фокус был на исследовании стоимости получения бакалаврского уровня высшего образования (4 года обучения). Именно этого уровня вполне достаточно для трудоустройства по специальности.

Киев:

Право - 177 368 грн;

Компьютерные науки - 147 184 грн;

Филология - 163 128 грн;

Менеджмент - 142 240 грн;

Психология - 126 944 грн.

Харьков:

Право - 101 100 грн;

Компьютерные науки - 105 520 грн;

Филология - 96 776 грн;

Менеджмент - 101 256;

Психология - 109 570 грн.

Львов:

Право - 114 881 грн;

Компьютерные науки - 125 937 грн;

Филология - 149 430 грн;

Менеджмент - 92 299 грн;

Психология - 122 820 грн.

Днепр:

Право - 102 000 грн;

Компьютерные науки - 88 032 грн;

Филология - 86 082 грн;

Менеджмент - 86 082 грн;

Психология - 92 533 грн.

Одесса:

Право - 112 320 грн;

Компьютерные науки - 111 810 грн;

Филология - 105 872 грн;

Менеджмент - 105 410 грн;

Психология - 109 110 грн.

Сколько придется заплатить за 4 года обучения на бакалавриате (фото: freepik)

Какая зарплата ждет будущих специалистов

Получив список популярных специальностей, Work.ua выбрал соответствующие профессии и определил среднюю зарплату по каждому городу.

Для расчетов взят средний показатель за 6 месяцев: с октября 2022 года по март 2023 года. Так на выборку не будут влиять нетипичные и единичные вакансии с высокой или низкой оплатой.

В Киеве:

Юрист - 19 000 грн.

Системный администратор - 22 000 грн.

Преподаватель английского - 18 000 грн.

Менеджер по персоналу - 20 000 грн.

Психолог - 13 000 грн.

В Харькове:

Юрист - 12 000 грн.

Системный администратор - 17 000 грн.

Преподаватель английского - 14 000 грн.

Менеджер по персоналу - 15 000 грн.

Психолог - 18 000 грн.

Во Львове:

Юрист - 18 000 грн.

Системный администратор - 20 000 грн.

Преподаватель английского - 15 000 грн.

Менеджер по персоналу - 18 000 грн.

Психолог - 12 000 грн.

В Днепре:

Юрист - 17 000 грн.

Системный администратор - 20 000 грн.

Преподаватель английского - 15 000 грн.

Менеджер по персоналу - 17 000 грн.

Психолог - 10 000 грн.

В Одессе:

Юрист - 15 000 грн.

Системный администратор - 18 000 грн.

Преподаватель английского - 15 000 грн.

Менеджер по персоналу - 18 000 грн.

Психолог - 15 000 грн.

Стоит отметить, что уровень заработной платы зависит не только от специальности и диплома, но и от знаний и навыков, которые работник получает в течение жизни.

Даже вчерашний студент может претендовать на высшую оплату, если будет иметь в резюме информацию о знаниях иностранных языков, дополнительных курсах, стажировке или релевантном опыте работы.