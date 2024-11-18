Самые удивительные места в мире, куда туристы бросают монетки "на счастье"

Традиция бросать монетки для исполнения желаний или к счастью существует уже веками, но иногда она приобретает самые неожиданные формы. Монеты бросают не только в традиционные фонтаны или колодцы, но и в довольно странные места, которые со временем стали популярными туристическими локациями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых необычных местах, куда туристы со всего мира бросают монеты.

Фонтан Треви, Рим, Италия

Фонтан Треви - классическое место, где туристы исполняют свои желания, бросая монетку через плечо. Считается, что одна монета гарантирует возвращение в Рим, две - новую любовь, а три - брак.

Благодаря этому ежегодно из фонтана изымают около 1,5 миллиона евро, которые передают на благотворительность. Скульптуры и декоративные элементы фонтана, созданные в XVIII веке, придают особый шарм этому месту.

Фонтан Треви (фото: Википедия)

Колодец желаний, Диснейленд, США

Колодцы желаний в Диснейленде стали настоящим магнитом для детей и взрослых. Монеты бросают с верой, что желание, загаданное в этом сказочном месте, непременно сбудется. Все собранные средства идут на благотворительность, в том числе для помощи детям, нуждающимся в лечении.

Таким образом, туристы не только развлекаются, но и участвуют в хорошем деле. Диснейленд создает ощущение подлинной магии, и этот ритуал лишь усиливает впечатление.

Стена плача, Иерусалим, Израиль

Стена плача - это одно из самых священных мест в мире, куда ежегодно приезжают миллионы людей. Туристы оставляют между камнями записки с просьбами, а также бросают монеты, символизирующие материальную жертву. Деньги, собранные у стены, используются для поддержки храмового комплекса и благотворительных инициатив.

Этот ритуал объединяет духовность и стремление помочь, что делает его значимым для многих людей. Стена плача остается символом веры и надежды для посетителей со всего мира.

Стена плача (фото: Википедия)

Горловина Дьявола, Ниагарский водопад, США-Канада

Горловина Дьявола является уникальной частью Ниагарского водопада, где вода стремительно вырывается в гигантский водоворот. Туристы бросают монеты в бурлящие потоки как знак уважения к силе природы или с надеждой на успех. Из-за быстрого потока монеты остаются на дне, создавая настоящую "подводную сокровищницу".

Этот ритуал стал традицией для многих посетителей, стремящихся оставить свой след в этом поразительном месте. Горловина Дьявола символизирует непреодолимую силу стихий, привлекающих туристов со всего мира.

Обезьяний храм, Лопбури, Таиланд.

Обезьяний храм - это место, где природа и люди сосуществуют в гармонии. Туристы бросают монеты, чтобы задобрить обезьян, символом удачи и защиты. Эти животные нередко взаимодействуют с посетителями, что придает храму уникальную атмосферу.

Обезьяны часто собирают монеты, создавая комические ситуации, которые приносят радость туристам. Эта традиция не только помогает поддерживать экосистему, но и сохраняет культурное наследие региона

Обезьяний храм (фото: tripadvisor.com)