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Где самые высокие и самые низкие пенсии в мире: пенсионный индекс 2023

Украина, Суббота 21 октября 2023 09:00
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Где самые высокие и самые низкие пенсии в мире: пенсионный индекс 2023 Где в мире самые высокие и самые низкие пенсии (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Ежегодно Институт Mercer CFA проводит исследования пенсионных систем разных стран, чтобы определить глобальный пенсионный индекс. В 2023 году в рейтинг попали 47 стран мира.

Где самые лучшие и худшие пенсии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отчет Института.

Как оценивали пенсионные системы

Для оценки эксперты выбрали три критерия:

  • адекватность: государственная поддержка, сбережения, уровень роста пенсии и т. п.
  • устойчивость: государственный расход, демография, государственный долг, экономический рост
  • целостность: регулирование, управление, защита, коммуникация, эксплуатационные расходы

Оценки ставили от А до Е, где А - самая лучшая, Е - самая плохая.

Где самые высокие и самые низкие пенсии в мире: пенсионный индекс 2023

Скриншот

Какие страны имеют лучшие и худшие пенсии

В класс А вошли Нидерланды, Израиль, Дания и Исландия. Пенсионные системы этих стран описываются как первоклассные и надежные системы, обеспечивающие выгоду и стабильность.

Средний результат продемонстрировали Казахстан, ЮАР, Гонконг, ОАЭ, Колумбия, Франция, Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, Польша, Япония, Италия, Малайзия, Бразилия, Перу, Китай, Мексика, Ботсвана, Южная Африка, Тайвань, Австрия, Индонезия, Южная. Корея.

А самый плохой показатель зафиксировали в стране Нил. Систему этой страны описали как очень бедную и неустойчивую.

Украина в исследование этого года не вошла.

Размеры пенсий в странах Европы

Окончательно исследовать этот вопрос может быть сложно, поэтому приводим приблизительные суммы, получаемые пенсионерами в разных странах мира:

  • Польша - 460 долларов
  • Франция - 1 200 долларов
  • Япония - 2 000 долларов
  • Германия - 1 500 долларов
  • Испания - 1 050 долларов
  • США - 1 500 долларов
  • Израиль - 1 500 долларов
  • Китай - 150 долларов

Опираясь на рейтинг выше и размеры пенсий, можно сделать вывод, что Нидерланды, Дания и Исландия обеспечивают своих пенсионеров выплатами равными или выше 1 500 долларов.

Кстати, раньше мы рассказывали, в каких регионах Украины самые высокие и низкие пенсии. Средний размер выплат составляет 5 350 гривен.

Читайте также, когда нужно обращаться в ПФУ за назначением пенсионных выплат.

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