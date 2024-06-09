Где во Львове подземный водопад высотой 18 метров и как он выглядит (фото)

Туннель очень большой и глубокий и, конечно, у многих львовян есть вопрос - почему в ливень затапливает площадь Привокзальную, если там есть такой большой туннель. А причина во временных присоединениях и плохом обслуживании коллектора. Еще во время реконструкции улицы к Евро 2012 должны воспользоваться случаем, но нет.

На кольце под площадью Привокзальной сливаются вместе три подземных потока: с улицы Городоцкой, с улицы Железнодорожной и улицы Тобилевича. Далее все течет в Полтву (подземная река Львова - ред.), несмотря на храм Ольги и Елизаветы.

Затопление улицы Привокзальной в 2018 году (фото: RDZS)

Между Костелом и Цирком имеется значительный естественный перепад высоты. Он разгонял воду до высоких скоростей, но со временем начал рушиться на этом участке старый, еще австрийский коллектор.

В 1972 году на улице Городоцкой действовала настоящая шахта с лифтом, комбайном, вагонетками и тюбингами! Но там строили не метро, а новый подземный коллектор, чтобы соединить Полтву и Привокзальную площадь.

Тогда успели проложить ветку от Цирка до Костела, а еще - соорудить подземный водопад высотой 18 метров. Строительство планировали продолжить, поэтому старые коллекторы присоединили к новой ветви временными аппендицитами под прямым углом. Они настолько узки, что вода буквально протискается через эти "аппендициты".

Тоннель с водопадом во Львове (фото: RDZS)

К сожалению, нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому это узкое присоединение пережило и Советский Союз, и ремонт улицы Городоцкой к Евро 2012. А сейчас именно эта проблема влечет затопление Привокзальной площади во время ливня.

Спуститься к водопаду диггерам было тяжело - люки находятся только на проезжей части очень оживленной улицы Городоцкой, а проход из Полтвы преграждает водопад. Глубина колодца - более 10 метров, лезть нужно сначала шаткой лестницей, а затем полусгнившими скобами. Фактически, улицу Городоцкую восстановили только сверху, а под землей все без изменений.

Внизу - подземный туннель высотой 3 метра. Он имеет яйцевидную форму и выложен брусчаткой дно. По нему постоянно течет вода, но течение не сильно.

Через 100 метров туннель заканчивается тупиком - это старый замурованный участок коллектора. Вода же поворачивает налево в небольшой прямоугольный "аппендицит", который в несколько раз меньше основного туннеля.

Тоннель с водопадом во Львове (фото: RDZS)

Из этого маленького коллектора доносится сильный грохот воды - именно этот "аппендицит" заканчивается пропастью и водопадом, куда и падает вся вода.

"Вода летела вниз, разделялась на два потока и исчезала в темноте. Было очень страшно, потому что решетки, которые должны задерживать людей, случайно впавших в канализацию, прогнили и своей функции не выполняли!" - рассказали исследователи.