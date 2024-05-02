Где лучше не сажать картошку, чтобы не остаться без урожая: топ самых плохих мест

На что обратить внимание при высадке картофеля

Перед высадкой картофеля следует тщательно выбрать участок - важно обратить внимание на кислотность почвы, в частности, выбирать низкозасоленные с кислотностью от 5,5 до 7,0.

Лучший тип почвы - структурированная с содержанием дренажа, однако растет картофель и на суглинках и песчаных. К тому же важно обратить внимание на "соседей" картофеля - не со всеми он растет хорошо из-за общих болезней.

Где не высаживать картошку

Почвы с низкой кислотностью

В такой земле картофель может испытывать токсическое влияние ионов различных металлов, в частности алюминия, и не получать достаточное количество фосфора и других питательных веществ.

Хотя такую почву можно улучшить удобрениями, по возможности, таких участков лучше избегать.

Почвы с кислотностью от 7,5

Несмотря на то, что картофель может расти и в почве с уровнем кислотности до 8,5, при уровне от 7,5 картофель начинает терять питательные элементы, даже если их достаточно в земле.

К тому же в таком случае картофель становится более уязвимым и подвержен заражениям паршей обыкновенной.

Постоянное колебание уровня влажности

Изменение влажности почвы от 10% опасно для картофелин и иногда может быть критическим. Если уровень влаги нестабильный - картофель растет неравномерно, может деформироваться, могут появляться трещины, что приводит к гниению.

А избыток влаги приводит к расщеплению картофеля и определенных болезней.

На том же месте, где и раньше

Выращивание картофеля более 2 лет на одном и том же месте без изменения овощной культуры приводит к обеднению почвы.

В результате уменьшения плодородия картофель становится меньше и легче поддается болезням (черная ножка и парша), растет вероятность поражения колорадским жуком.

Для смены овощной культуры, после картофеля рекомендуют сажать лук, чеснок, редьку или зелень.

У томата и некоторых других овощей

Картофель не стоит сажать на тех участках, где выращивались помидоры, перец, баклажаны и табак, или рядом с этими растениями - они страдают одинаковыми болезнями, поэтому риск инфицирования значительно возрастает.

После фасоли и еще некоторых растений

Не рекомендуют сажать картофель на участках, где раньше выращивались фасоль, чечевица и горох. Эти растения забирают из почвы много питательных веществ, поэтому урожай картошки может быть значительно хуже.