Где лучше не сажать картошку, чтобы не остаться без урожая: топ самых плохих мест

Хотя картошка кажется неприхотливым растением, на самом деле ее не стоит выращивать в определенных местах. Ведь это приведет к болезням картофеля или мелкого урожая.
О том, где лучше не сажать картошку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайты "Yara Україна", sad-ogorod.in.ua, "На пенсії".
Перед высадкой картофеля следует тщательно выбрать участок - важно обратить внимание на кислотность почвы, в частности, выбирать низкозасоленные с кислотностью от 5,5 до 7,0.
Лучший тип почвы - структурированная с содержанием дренажа, однако растет картофель и на суглинках и песчаных. К тому же важно обратить внимание на "соседей" картофеля - не со всеми он растет хорошо из-за общих болезней.
Почвы с низкой кислотностью
В такой земле картофель может испытывать токсическое влияние ионов различных металлов, в частности алюминия, и не получать достаточное количество фосфора и других питательных веществ.
Хотя такую почву можно улучшить удобрениями, по возможности, таких участков лучше избегать.
Почвы с кислотностью от 7,5
Несмотря на то, что картофель может расти и в почве с уровнем кислотности до 8,5, при уровне от 7,5 картофель начинает терять питательные элементы, даже если их достаточно в земле.
К тому же в таком случае картофель становится более уязвимым и подвержен заражениям паршей обыкновенной.
Постоянное колебание уровня влажности
Изменение влажности почвы от 10% опасно для картофелин и иногда может быть критическим. Если уровень влаги нестабильный - картофель растет неравномерно, может деформироваться, могут появляться трещины, что приводит к гниению.
А избыток влаги приводит к расщеплению картофеля и определенных болезней.
На том же месте, где и раньше
Выращивание картофеля более 2 лет на одном и том же месте без изменения овощной культуры приводит к обеднению почвы.
В результате уменьшения плодородия картофель становится меньше и легче поддается болезням (черная ножка и парша), растет вероятность поражения колорадским жуком.
Для смены овощной культуры, после картофеля рекомендуют сажать лук, чеснок, редьку или зелень.
У томата и некоторых других овощей
Картофель не стоит сажать на тех участках, где выращивались помидоры, перец, баклажаны и табак, или рядом с этими растениями - они страдают одинаковыми болезнями, поэтому риск инфицирования значительно возрастает.
После фасоли и еще некоторых растений
Не рекомендуют сажать картофель на участках, где раньше выращивались фасоль, чечевица и горох. Эти растения забирают из почвы много питательных веществ, поэтому урожай картошки может быть значительно хуже.
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