Где в Киеве тусуются поэты? 4 локации для творческой молодежи, о которых ты должен знать

Кто организует творческие вечера для молодежи?

Local Club

Это клуб культурного досуга, который еженедельно организует творческие вечера, квартирники и концерты, а также выставки и мастер-классы.

Организаторы каждый раз ведут запись авторов, желающих выступить со своими стихами или прозами, а также выбирают локацию.

Это может быть кафе, ресторан, и даже, знаменитый киномагазин “Октябрь”. Для авторов регламент - 3 стихотворения, а вот для музыкантов - 2-3 композиции.

Поэтические вечера столицы (фото: instagram.com/localclub22)

Zakapelok

Такое название имеет уютный книжный магазин и кафе одновременно. Zakapelok расположен в самом сердце Подола, а это самый любимый район молодежи Киева.

В этой кофейне довольно часто устраивают встречи с поэтами и прозаиками, которые хотят поделиться своим творчеством со вселенной.

Встреча творческой молодежи в книжном магазине Zakapelok (фото: instagram.com/zakapelok)

Урсус Поэтри

Это творческое движение Киева, которое еженедельно с четверга по воскресенье устраивает поэтические чтения.

Организаторы выбирают локации и ведут запись желающих выступить авторов и музыкантов, которые хотят выступить.

А также гостям поэтического вечера обязательно нужно заранее забронировать себе место.

Поэтические вечера столицы (фото: instagram.com/ursus_poetry)

Nevidomist

Эти организаторы поклонники несколько необычных форматов, они любят остроту и смелость. Если вы хотите послушать интимную лирику - вам точно сюда. Но, конечно, вы можете прийти сюда и с обычной поэзией и вас охотно послушают гости.

А кроме поэзии и бокалов вина вам расскажут об истории страны и отдельных личностях.

Встреча тусовки Nevidomist (фото: instagram.com/prerymovani_event)

Что нужно учесть перед записью на творческую тусовку?

Перед тем, как решиться на выход из комфортной зоны, важно пообщаться с организаторами творческих вечеров, чтобы лучше понимать специфику каждого из трех вариантов и выбрать для себя самый комфортный.

Ведь ваше творчество - это ваша душа, которую вы собираетесь открывать случайным незнакомцам.