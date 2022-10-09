Где в Киеве работает МакДональдс: все адреса открытых ресторанов

Сеть ресторанов McDonald's расширяет список открытых заведений в Киеве, где возобновилась работа после длительной паузы из-за полномасштабного нападения РФ на Украину. Так, количество открытых "Маков" в столице за эти две с половиной недели постоянно растет.

Где же сегодня в Киеве работают рестораны McDonald's - читайте в материале ниже.

Сначала "Маки" возобновили работу только на левом берегу Киева, и 20 сентября открылось несколько заведений, где бургеры с наггетсами продавали лишь на доставку. Моментально образовались огромные очереди из курьеров - ажиотаж у жителей столицы был громадный.

В начале октября открылись для посетителей ряд заведений и на правом берегу, рестораны стали работать полноценно, с учетом правил безопасности - когда раздаются сигналы воздушной тревоги, "Маки" закрываются, и снова начинают принимать посетителей после отбоя.

На этих выходных в столице открыли еще пять ресторанов: два в субботу и три - в воскресенье. Теперь список работающих "Маков" в Киеве выглядит так:

пр. Палладина, 7 А (возле ст. м. "Академгородок")

Боричев спуск, 10 А (ст. м. "Почтовая")

ул. Е.Сверстюка, 1 (возле ст. м. "Левобережная")

ул. Драйзера, 4 (Троещина)

просп. Гагарина, 2 А (Дарницкая площадь)

просп. Бажана, 3 (возле ст. м. "Харьковская)

ул. Гришко, 7 (ТРЦ "Аладдин", возле ст. м. "Позняки)

ул. Большая Васильковская, 22 (ст. м. "Льва Толстого")

просп. Броварской, 27 (ст. м. "Дарница")

ул. Вышгородская, 33 А (Виноградарь)

просп. Николая Бажана, 8 (ст. м. "Осокорки")

ул. Л. Курбаса, 19 А (ТЦ "Апрель", Борщаговка)

ул. Гната Хоткевича, 1 В (ТРК "Проспект")

просп. Оболонский, 26 А (возле ст. м. "Минская")

пр. Победы, 138 (недалеко от ст. м. "Житомирская")

Таким образом, количество открытых ресторанов McDonald's сейчас уже составляет 15. Добавим, что список работающих "Маков" обновляется и публикуется тут: https://ukraine.mcdonalds.ua/ukr/mcmode/.

График работы заведений - с 09:00 до 21:00.

Что касается возможности открытия ресторанов в других городах Украины, о чем интересуются многие любители мак-меню, то в McDonald's отмечают, что такое решение всегда основывается на ситуации с безопасностью в условиях войны с не прекращающимися вражескими обстрелами.

"Пока заведения будут открываться в Киеве и на западе страны. Мы постоянно оцениваем ситуацию и будем рады открыть рестораны и в остальной Украине, как только это можно будет сделать безопасно, чтобы снова радовать посетителей вкусными блюдами", - говорят в компании.