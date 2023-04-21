Не дайте себя обмануть. Названы самые главные схемы мошенников с банкоматами

Когда вы подходите к банкомату, сейчас уже недостаточно просто повернуть голову, чтобы оглядеться. К сожалению, в наше время мошенники гораздо умнее и используют весьма изобретательные средства. От самых классических до самых изысканных, всегда с одной и той же злонамеренной целью ограбить вас.
Чтобы не попасть в ловушку, вы должны знать правила пользования банкоматов, пишет Sante Plus.
Во всем мире количество преступлений, связанных с банкоматами, только растет. В последнее время стало особенно опасно идти и снимать деньги. Воры изо всех сил пытаются придумать все более изобретательные методы для достижения своих целей.
Совсем недавно появилась новая афера. Это позволяет любому преступнику мгновенно украсть у вас ваши деньги. Конкретно последний притворяется сотрудником банка, полицейским или даже техническим специалистом, заявляя о поломке устройства.
Предположительно, он обманом заставляет вас попытаться помочь вам и в конечном итоге ловко крадет вашу карту.
Поэтому ничто не останавливает мошенников, которые используют все средства, даже самые неожиданные, чтобы попытаться получить ваши банковские реквизиты и ваши деньги.
Также существуют мошенники, которые специально ломают банкоматы. Когда ваша карта застряет, вы отчаянно ищете помощи, а в это время, вор похищает вашу карту из банкомата.
Чтобы украсть ваши деньги или карту, преступники пытаются отвлечь ваше внимание на несколько секунд.
Вот почему вы всегда должны быть начеку и проверять, никто ли не смотрит на экран, когда вы у банкомата.
Мошенник может, например, уронить на землю какой-либо предмет, например бумажник, при этом позаботившись о том, чтобы запомнить ваш PIN-код. В тот момент, когда вы посмотрите вниз, ваша карта может быть легко украдена преступником и быстро использована в другом банкомате.
Как мы ранее писали, украинцев предупредили о новой схеме мошенников.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили мошенников в Киеве, которые похищали деньги во время "обмена валют".