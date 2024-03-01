Давнее украинское блюдо зганянка: как приготовить вкуснейшее и бюджетное блюдо

Что вам понадобится:

Фасоль красная - 250 г

Квашеная капуста - 500 г

Свиные ребра (свежие или копченые) - 1 кг

Лук репчатый - 2 шт.

Мука - 1 ст. ложка

Масло сливочное - 50 г

Паста томатно - 2 ст. ложки

Соль - по своему вкусу

Вода - 3 л

Как готовить зганянку

Фасоль отварить до полуготовности. Кстати, ее можно с вечера замочить и отварить, чтобы сэкономить время на приготовление.

Ребра нарезаем и обжариваем. Выкладывайте на сковороду салом вниз, чтобы стапливался жир. Жарить со всех сторон до золотистого цвета, посолить по своему вкусу.

Пожаренные ребра добавить в фасоль и тушить до готовности фасоли.

Пока варятся фасоль с ребрами, делаем зажарку. Выливаем на сковороду масло и в нем разогреваем сливочное масло. Добавляем мелко нарезанный лук и жарим до золотистого цвета.

К луку добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Затем добавляем томатную пасту и жарим несколько минут.

Сочетаем в одной кастрюле: ребра с фасолью, зажарку и добавляем квашеную капусту. Если она очень кислая, то промойте ее перед добавлением. Варить нужно до готовности капусты. Специи и соль - по вашему вкусу.