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В древней Библии из Ватикана нашли еще один раздел: рукопись скрывал другой текст

В Древней Библии обнаружили совершенно новый раздел (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Историки обнаружили старую версию раздела Библии, который был скрыт под другой частью текста более 1500 лет. Найти эти страницы удалось с помощью ультрафиолетового света в рукописи, которая хранится в библиотеке Ватикана.

Об этом сообщается в Business Insider.

Как рассказал историк из Австрийской академии наук Григорий Кессель, он использовал ультрафиолетовый свет и увидел предыдущий текст под тремя слоями слов, написанных на палимпсесте. Это тип древней рукописи, на которой люди писали поверх других слов, но при этом часто оставляли следы оригинального написания.

В древности палимпсесты использовали из-за дефицита пергамента. Слова писали до тех пор, пока несколько слоев не покрывали скрытые слова под ним.

По словам Кесселя, текст, который он обнаружил, является неизвестной версией главы 12в Книге Матфея, которая первоначально являлась частью старосирийских переводов Библии приблизительно 1500 лет назад.

Фрагмент сирийского перевода Нового Завета в ультрафиолетовом свете. Фото: Библиотека Ватикана.

Эта рукопись предлагает исследователям "уникальный путь" для понимания ранних этапов текстовой эволюции Библии и показывает некоторые отличия от современных переводов текста.

Найденная страница содержит разделы с 11 по 12 от Матфея, в которых деталей значительно больше, чем в существующем современном тексте Евангелия. И это единственно известный фрагмент четвертой рукописи, которая свидетельствует о древнесирийской версии.

Более того, даже современные цитаты в Евангелии от Матфея, в 12 главе, несколько отличаются от более раннего написания.

Кстати, ранее ученые из Ватикана заявили, что код да Винчи существует на самом деле - на картинах были найдены апокалиптические послания.

А также мы писали о том, что египтолог стал жертвой "проклятия мумий" после открытия гробниц.

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