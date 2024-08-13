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Древнее украинское слово "шинквас". Что оно значит и почему вас это удивит

Что значит слово "шинквас" и стоит ли его использовать (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинское слово "шинквас" очень древнее и уже во многих регионах оно вышло из употребления. Но в определенное время оно было довольно популярным и сейчас его можно услышать разве что от людей постарше.

Какое значение имеет слово "шинквас" и откуда оно появилось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

Как рассказывает языковед, давнее колоритное слово "шинквас" уже вышло из употребления украинцев. И оказалось, что оно взято из немецкого языка.

"Шинквас - это прилавок или барная стойка. А в немецком языке, откуда это слово прибыло к нам, шинквасом называют сосуд для вина. Но за шинквасом пьют не только вино, но и любые напитки", - объясняет Александр Авраменко.

Он привел пример:

"Хтось любить кавувати за шинквасом, а ми з друзями - на терасі".

Кстати, слово "кавувати" в украинском языке новое и оно образовано по аналогии к форме "чаювати". "Чаювати" - пить чай, а "кавувати", соответственно, - пить кофе.

"Это новое слово и оно уже попало в академический двадцатитомный словарь украинского языка", - отметил языковед.

И еще одно слово пришло к нам из немецкого языка - это слово "бутерброд". И украинцы его используют часто. Но в украинском языке есть свой аналог, которым можно заменить это слово - и это "накладанець".

 

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