"Діброва, гай, бір": почему не стоит путать эти понятия и как говорить правильно
В украинском языке есть слова, похожие по своему значению, но имеющие разное толкование. Именно такая ситуация со словами "гай", "діброва" и "бір". И путать их не следует.
Чем отличаются эти слова и когда их нужно использовать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко в YouTube.
По словам языковеда, все три слова - о природе. Однако у каждого из них есть свое толкование.
Например, "гай" – это небольшой лес, преимущественно лиственный. Гаї бывают разными.
"Вот если в небольшом лесу преобладают березы, то его называют березовый гай или березняк", - объяснил Авраменко.
Бір – это лес, в котором преобладают хвойные деревья, например, сосны.
"Если доминируют сосны или другие хвойные деревья, то такой лес называют бором (бір)", - отмечает педагог.
И по словам педагога, значение слова "діброва" такое - это лес, в котором подавляющее большинство деревьев - дубы.
Если вы не знаете или не различаете, как называются деревья, можно использовать слово "ліс". И именно его говорят большинство украинцев, когда нужно обозначить место, где много деревьев.
Авраменко напомнил строчки из стихотворения известного украинского поэта Павла Тычины:
Гаї шумлять - я слухаю
Хмарки біжать - милуюся.
Милуюся - дивуюся,
Чого душі моїй так весело.
А еще для обозначения места с деревьями и кустарниками где-то в городе используют слова "парк" и "сквер". Но и они имеют разные значения.
"А еще веселят наши души парки и скверы - своеобразные зеленые острова в наших городах. Напомню, что сквер, в отличие от парка, небольшой, он может разместиться во дворе между домами или на пересечении улиц. К примеру, сквер вокруг Золотых" ворот в Киеве. Его так и называют - Золотоворотский сквер", - отметил языковед.
Раньше мы писали о том, как правильно говорить и писать - "щоденно" или "щодня".
А еще мы рассказывали о том, когда и как правильно говорить "масло", "олія" и "мастило".