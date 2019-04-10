Не давайте ліки самостійно: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Доктор Комаровський розповів батькам, як вести себе при блювоті і проносі у дитини і пояснив, що категорично не можна робити, якщо дитині раптово стало погано.

Комаровский пояснив, що якщо у дитини почався пронос і блювання, то перше, що потрібно зробити – це викликати лікаря. До його приходу він порекомендував дитину не годувати і зазначив, що категорично не рекомендує давати дітям ліки самостійно.

"Ніколи самостійно не давайте дитині антибіотики або інші хіміотерапевтичні препарати (фуразамедон, энтересептол, фталазол, фтазин, бісептол та їх аналоги). Обов'язково залиште випорожнення дитини (пелюшки, памперс, в горщику), щоб їх міг оглянути лікар", - написали на форумі доктора Комаровського.

Комаровський пояснив, що під час проносу і блювоти дитина втрачає велику кількість води, а разом з нею і мінеральні солі, що може викликати важкий стан у дитини. І чим дитина молодша, тим чутливіший його організм до втрат води і солей.

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, при блювоті може порушитися прохідність дихальних шляхів, так як в них може потрапити вміст шлунка, а така ситуація може загрожувати життю дитини.

Перші ознаки зневоднення у дитини:

- дитина стає млявою, сонливою;

- у дитини з'явилася спрага, і вона наростає;

- слизові оболонки порожнини рота сухі і яскраві;

- язик сухий, вкритий в'язкої тягучим слизом;

- очі стають тьмяними;

До приходу лікаря, Комаровський рекомендує вкласти дитину в ліжко, при блюванні – садити і нахиляти тулубом вперед, щоб захистити дихальні шляхи від блювотних мас. В крайньому випадку – повернути голову дитини на бік. Після блювоти слід прополоскати рот теплою водою, протерти дитині губи, кути рота і при необхідності – переодягнути.

Після кожного походу в туалет – малюків потрібно підмивати теплою водою і змащувати кремом.

З ліків можна дати полифепам або лигносорб (вони вільно продаються в аптеці), з розрахунку 0,5 г на кг маси тіла. Дозу потрібно розділити на 4-5 прийомів. Кожну потрібно збовтати в 100 мл води.

Обов'язково дитину треба відпоювати глюкозо-сольовими розчинами – регидроном, цитроглюкосаном. Пакетик розчиняється в літрі теплої кип'яченої води. Дитині треба давати невеликими порціями, 2-3 чайні ложки кожні 15 хвилин.

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