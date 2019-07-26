ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як не дати дитині потонути: Комаровський розповів, як вести себе на пляжі

STYLERЖиття    26.07.2019 - 21:30
Як не дати дитині потонути: Комаровський розповів, як вести себе на пляжі
Фото: Доктор Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський заявив, що найважливіше - це не спускати з дитини очей

Доктор Комаровський - відомий український педіатр розповів, як правильно вести себе сім'ї на пляжі біля води. Для того, щоб не сталося біди, необхідно не спускати з дитини очей. Свої поради медик озвучив на відео, яке опубліковане на YouTube-каналі лікаря.

Комаровський розповів, що якщо ви відпочиваєте кількома сім'ями, необхідно розділитися і по черзі кожному дорослому спостерігати за дітьми. Не робити вигляд, а саме пильно дивитися.

Відео: Комаровський про правила поведінки на пляжі (YouTube)

У дорослої людини не повинно бути в руках мобільного телефону, вона не повинна грати в карти або відволікатися на інші заняття.

"Вона (людина) знаходиться біля води і стежить за дітьми!" - підкреслив Комаровський.

Навіть якщо на цивілізованому пляжі є рятувальники, ви не повинні їм довіряти, через те, що ви несете відповідальність за свою дитину. Якщо вам потрібно щось зробити, ви повинні попросити дітей вийти з води і тільки тоді приступати до своїх занять.

Як ми раніше писали, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про лецитин, а також розвінчав популярний міф щодо даної добавки до раціону. Відповідну публікацію експерт розмістив у соцмережі Instagram.

Також ми повідомляли,  що доктор Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячому раціоні, а також розвіяв популярний міф. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

До речі, Євген Комаровський розповів, можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.

Якщо нежить триває більше 10 днів: Комаровський відповів, чи варто переживати Комаровський розповів, чи можна заразитися сказом від людини
Новини України Доктор Комаровский
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся