Даша Квиткова показала трендовый образ на весну: как носить и сколько стоит (фото)

Как Даша Квиткова носит женский кроп-костюм

Инфлюенсер часто делится с подписчиками в Instagram фото, на которых демонстрирует разнообразные образы. Ранее Даша показала, как носить спортивные штаны, а теперь поразила публику модным весенним луком в голубом костюме, который сочетает кроп-жакет и юбку из шерсти. Дополнили наряд гольфы в тон и черные лоферы.

Модный образ на весну от Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Чтобы усилить стильный "лук", блогерша добавила к образу черный клатч и очки.

Образ на весну от Даши Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Костюм с юбкой является универсальным, поэтому может подойти для различных мероприятий. Он точно станет прекрасным дополнение гардероба на случай повседневных прогулок, работы в офисе, романтических свиданий, посещений выставок, кафе и ресторанов.

Сколько стоит костюм Даши Квитковой

Блогерша выбрала для выхода кэжуал костюм с юбкой от модного бренда The Coat. Он стоит 26 тысяч 650 грн.

Костюм бренда The Coat (коллаж: РБК-Украина)

Чем особенны женские костюмы с юбкой

Благодаря своей универсальности, элегантности и комфорту их легко адаптировать к разным стилям и событиям. Кроп-костюмы возвращают к стилю 90-х и начала 2000-х, когда были на пике популярности. Переплетаются со стилем Old Money, для которого характерны элегантность, сдержанность и качественные материалы.

Костюм с юбкой может стать не только готовым образом, но и вспомогательным средством для создания нескольких нарядов. Его элементы можно комбинировать с другими вещами. Пиджак сочетается с джинсами, а юбка с топами, блузами и свитерами. Так у вас будет множество стильных образов для разных ситуаций.