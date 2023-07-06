Даша Кацурина красноречивым фото впервые отреагировала на слухи о разрыве с Дантесом

Действительно ли пара разорвала отношения

Несмотря на слухи о разрыве знаменитостей Даша в своем Instagram показала, как мило говорит с Владимиром по видеосвязи.

"Нє, ось де мій", - написала Кацурина.

Пара сейчас находится на расстоянии, Владимир - в Украине, а Даша с детьми - в Польше. Несколько дней назад она сообщила в Instagram, что ее жизнь в Варшаве - это дети и работа.

Кацурин и Дантес говорят по видеосвязи (фото: instagram.com/dasha_katsurina/)

Почему возникли сплетни

28 июня Дантес праздновал свое 35-летие. Даша Кацурина не поздравила любимого публично. В мае Владимир публично поздравил любимую с днем рождения и признался ей в чувствах. Ожидалось, что и Даша ответит похожим поздравлением. Поклонники на это обратили внимание и подумали, что пара разорвала отношения.

К тому же, еще 26 июня в Telegram-канале Кацуриной появилась фотография с брелком в форме сердца.

"Пока сама себе не сделаешь приятно - никто не сделает", - так подписала фотографию Даша.

Фото: Telegram Даши Кацуриной

Роман Кацуриной и Дантеса

Год назад сразу две известные пары заявили о разрыве - это Надя Дорофеева и Владимир Дантес, а также Миша и Даша Кацурины. Пары дружат и отдыхают вместе.

Через некоторое время стало известно, что у Дорофеевой роман с Михаилом Кацуриным. После этого Дантес и Даша Кацурина также признались, что они в отношениях.