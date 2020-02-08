Всі дані надають позичальники: як захиститися від погроз колекторів

Доступні кредити в Україні іноді стають справжнім головним болем для позичальників, а також для членів їх сімей і друзів. Колектори починають обривати їм телефони та залякувати шаленими відсотками та судами. Юристи пояснили, що позичальники самі дають дані при оформленні кредиту і, якщо починаються проблеми з виплатами, колектори починають атакувати всіх, хто вказаний в договорі.

Однак, дії колекторів незаконні, бо юридично людина може вважатися поручителем тільки тоді, коли вона особисто підписала договір поручительства за кредитом.

"Поручитель має право бути ознайомленим зі змістом договору кредиту, знати про надання грошей позичальнику. Також обов'язково має бути його волевиявлення на поручительство. Наприклад, якщо договір кредиту укладено в письмовій формі, то договір поруки за таким кредитом підлягає письмовому оформленню та підписання поручителем. Договори, укладені в електронній формі, за законодавством України прирівнюються до письмових. У такому випадку згода поручителя може бути оформлена шляхом проставлення позначки, заповнення анкети, введення спеціального коду і так далі. Поручитель за договором несе солідарну відповідальність з боржником, тобто на рівні. Іншими словами, у разі невиконання боржником своїх зобов'язань кредитор має право пред'явити до поручителя вимоги про погашення боргу в повному обсязі", - пояснив юрист Владислав Мартинчук у коментарі для видання "Факти".

Він розказав, що колектори часто чинять тиск на родичів, знайомих або сусідів, але дані про людей кредиторам надає сам позичальник. Такий тиск є незаконним і потрапляє під статтю Кримінального кодексу про вимагання.

"Будь-який тиск, крім "примусу" держави, є незаконним. Якщо колектори погрожують, необхідно звернутися в правоохоронні органи за допомогою. Більш того, у випадку, якщо колектори не мають документального підтвердження власних вимог, їх дії можуть підпадати під склад злочину за статтею 189 Кримінального кодексу України ("Вимагання"). Дії колекторів зазвичай містять психологічний характер. Тобто фактично колектори займаються агресивним досудовим врегулюванням спору, тому основне правило в боротьбі з ними – це терпіння і витримка", - зазначив юрист.

Він порадив не піддаватися на провокації та погрози, а звернутися за кваліфікованою допомогою. Також він рекомендує всі контакти з колекторами переводити в офіційне річище, і спілкуватися тільки в письмовій формі, а в спілкуванні телефоном – відмовити. У квартиру колекторів заборонено пускати, а якщо вони погрожують – звертатися в правоохоронні органи.