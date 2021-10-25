Данілов зробив заяву про заборону російських зірок в Україні: "поняття не маю, хто такий Моргенштерн"

Так, на питання про те, чи варто від Володимира Зеленського, Кабміну або РНБО чекати якихось рішень щодо заборони концертної діяльності російських "діячів культури" в нашій країні, Данілов відповів: "Я не знаю, про яких артистів йдеться".

"Якщо ви купуєте квиток і платите цьому артисту, тоді питання, а що взагалі у нас відбувається? Є ж різні артисти. Наприклад, Ахеджакова. Я з великим задоволенням сходив би на її спектакль, навіть заради поваги до цієї великої артистки", - сказав секретар РНБО.

На репліку про те, що крім Лії Ахеджакової, яка публічно засуджує політику Кремля щодо України, є також, наприклад, Моргенштерн, який підтримує Путіна, Данілов відповів, що він "поняття не має взагалі, хто це такий".

Нагадаємо, петиція №22/123500-еп на сайті президента із закликом заборонити виступи росіян в Україні зібрала 25 тисяч голосів. Це означає, що Володимир Зеленський зобов'язаний відреагувати на неї.

"Подивимося - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, або ж забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу", - прокоментував успіх своєї петиції Кондратюк в Facebook.

Петиція із закликом заборонити виступи росіян в Україні зібрала потрібну кількість підписів (petition.president.gov.ua)

У чому суть петиції про заборону російських артистів в Україні

Кондратюк переконаний, що не можна допускати гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах росіян в Україні, так як вони є "представниками країни-агресора і своїм мовчанням підтримали анексію Криму і війну на Донбасі".

"Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії", - написав відомий продюсер і ведучий.

Виняток можливий тільки для тих артистів, які "публічно виступили проти російської агресії".

"Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців", - йдеться в петиції.

"Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців", - резюмував Кондратюк.

Петиція із закликом заборонити виступи росіян в Україні (petition.president.gov.ua)