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Данилко объяснил, почему не отказывается от русского языка: "Остаюсь при своей позиции"

Андрей Данилко (Фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Любовь Блажко

Андрей Данилко прокомментировал языковой вопрос. В частности, артист отреагировал на упреки в свой адрес относительно того, что продолжает использовать русскоязычный репертуар на концертах, а также переходить на русский во время общения с некоторыми артистами.

Что говорит об этом исполнитель роли Верки Сердючки, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала LTV Ziņu dienests.

Как Данилко комментирует языковой вопрос

Андрей Михайлович подчеркивает, что для него русский язык - средство для коммуникации.

"Если бы не русский язык, как бы я говорил с Лаймой Вайкуле? Она не знает украинский, я не знаю латышский. У меня есть свое отношение к этому. Когда мне заявляют, что я говорю на языке агрессора, то я отвечаю: "А может, агрессор говорит на русском?". Язык дан для коммуникации", - объясняет он.

Данилко объяснил, почему продолжает использовать русский язык (скриншот)

Знаменитый украинец также подчеркивает, что не намерен отказываться от своей позиции. Он отмечает, что люди знают его репертуар, а потому, если их может что-то не устраивать, им не следует приходить на мероприятия с его участием.

"Я остаюсь при своей позиции. Я могу в глазах других быть неправым. Вот мне говорят: "Нас это раздражает". Я понимаю вас. Сложное время, психика у всех травмирована, люди очень сложно живут, переживают раздражение. Тогда, пожалуй, не приходите на мои концерты", - говорит артист.

Кроме того, Данилко отметил, что свободно владеет украинским, однако вопрос языкового перехода - процесс постепенный, а потому нужно время.

"Я свободно говорю на украинском языке, для меня это не проблема. На мой взгляд, язык - это постепенный процесс, процесс эволюции. Нельзя сегодня сделать ребенка, а завтра бежать в роддом. То есть должно пройти какое-то время. Мне кажется, новому поколению уже легче, и они будут хорошо говорить и легко переходить", - делится он. 

В заключение музыкант добавил, что некоторые свои песни не собирается переводить на украинский, поскольку тогда они потеряют свой изначальный смысл и станут совсем иными.

 

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