У Данії український літак "Мрія" викликав фурор: подивитися на гіганта приїхали з сусідніх країн

У вантажного літака шість двигунів. При цьому його довжина становить 84 метри, висота - 18,1 метра, а розмах крил - 88,4 метра. Маса порожнього літака Ан-225 становить 216 тонн, а максимальний вантаж, при якому він може злетіти досягає рекордних 640 тонн.

Для порівняння, звичайний пасажирський літак, наприклад, Боїнг 737-800, має розмах крила менше половини - тобто 35,8 метра. А його довжина становить 37,5 метрів.

Це вже третій раз, коли український гігантн знаходиться в Данії, і вперше він приземлився в аеропорту Біллунда.

При цьому повітряне судно привернуло увагу не тільки жителів Данії, але людей з Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини та Англії.

У Данії люди з сусідніх країн приїхали, щоб подивитися на український літак Ан-225 "Мрія" (відео: YouTube)