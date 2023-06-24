Даниэль Салем рзводится с женой Марией после 17 лет вместе: что известно

Что известно о разводе

Ведущий отметил, что они с женой пока не рассказывали дочери о разводе. К тому же артист на вопрос о его новых отношениях сказал, что это сейчас не ко времени.

Известно, что военный приехал в Киев для месячного отпуска. Поэтому наконец-то сможет встретиться с дочерью Санта-Луной, которая после долгой разлуки смогла приехать к отцу в Украину. Сейчас у ребенка, который вместе с мамой проживает за границей, каникулы.

Даниэль впервые за долгое время встретился с дочерью (скриншот видео: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Однако сейчас он оформляет развод с женой.

"Мы сейчас проходим процесс развода. Мы это поняли еще до начала полномасштабного вторжения. Заявление было подано, но все поставили на паузу. Сейчас это проходим", - сказал он.

Даниэль Салем с дочерью (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Какая причина развода

По его словам, они вдвоем с Марией очень ревнивы, поэтому это могло стать одной из причин развода.

"Мы относимся друг к другу с большим уважением. Желаем друг другу счастья", - добавил он.

Для справки

Даниэль Салем - украинский ресторатор и телеведущий. Участник шестого сезона шоу Танцы со звездами и участник десятого сезона певческого шоу Голос країни. Ведущий программы Зірковий шлях на телеканале "Україна". Участник войны в Ливане, участник боевых действий в российско-украинской войне.

Жена Салема Мария - непубличный человек и известно о ней немного.

Салем с женой (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)