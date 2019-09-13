Дала йому в морду: сестра Сенцова розповіла про емоційну зустрічі з братом

Сестра колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла про емоції, які у неї були під час зустрічі свого брата. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона згадує, що коли Сенцов виходив з літака, то вона за руку тягла його дочку, яка до того часу була в сльозах і перебувала в розгубленому стані.

Наталя розповідає, що спостерігала, як її брат обіймає свою дочку, а вона тим часом стояла й нічого не відчувала, поки Олег не обійняв її і поцілував.

"Так, спочатку я його обняла. А потім... вже у мене вдома, за келихом винця, все-таки дала йому в морду. Так, трохи, люблячи і попередивши, що це буде", - зазначила Наталя.

Скріншот з Facebook

Вона підкреслила, що останні роки їй дуже важко далися. Крім того, в даний момент вона перебуває в лікарні з депресією. У неї емоційне вигорання. Вона думала, що впоратися з цим, але не змогла і звернулася до фахівців за допомогою.

"А Олега я спочатку обняла, потім в морду за всі мої страждання. Сьогодні він мене у лікарні провідав, я рада, він заряджає енергією ого-го", - написала Наталія Каплан.

Нагадаємо, що Олег Сенцов висловився про свій можливий візит на Донбас.

Раніше повідомлялося про те, що Сенцов нарешті зустрівся з мамою.