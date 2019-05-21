Намагаюся виглядати пристойно: Лобода зробила гучне визнання

Лобода була помічена з таємничим незнайомцем
Світлана Лобода поділилася з шанувальниками одкровенням, а також опублікувала в соціальній мережі знімок, на якому вона позує разом з таємничим незнайомцем. Відповідне фото розміщене у Instagram виконавиці.
"На тлі друга намагаюся виглядати пристойно", - підписала Лобода. На знімку Бічолла, який є відомим модельєром, обіймає співачку однією рукою за плече.
Підписники одразу ж зацікавилися опублікованим записом. Одні почали шукати прихований підтекст у словах, інші акцентували увагу на зовнішності друга зірки:
Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.
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