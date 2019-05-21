ru
ua

Намагаюся виглядати пристойно: Лобода зробила гучне визнання


Лобода була помічена з таємничим незнайомцем

Світлана Лобода поділилася з шанувальниками одкровенням, а також опублікувала в соціальній мережі знімок, на якому вона позує разом з таємничим незнайомцем. Відповідне фото розміщене у Instagram виконавиці.

"На тлі друга намагаюся виглядати пристойно", - підписала Лобода. На знімку Бічолла, який є відомим модельєром, обіймає співачку однією рукою за плече.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники одразу ж зацікавилися опублікованим записом. Одні почали шукати прихований підтекст у словах, інші акцентували увагу на зовнішності друга зірки:

  • Я думав, це Філіп Кіркоров
  • Він дуже дивний
  • Ви зустрічаєтеся?
  • А буває непристойно?
  • Світлана, Ви схожа на кішку, яка гуляє сама по собі

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.

Ми писали, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.

Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо вихіду з команди танцівниці Юлії Аладко.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ Парубій підписав "мовний закон"
Читати всі новини