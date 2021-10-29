При COVID-19 критичний стан розвивається тепер набагато швидше: лікар назвав небезпечні ознаки

Як зазначає медик, симптоми коронавірусу трохи видозмінилися, але основні прояви захворювання залишилися такими ж, як і раніше – це підвищена втома, кашель, м'язовий біль, проблеми з диханням і висока температура.

Також присутні такі ознаки, як втрата нюху і смаку, але зараз цей симптом вже не є ключовим, оскільки не у всіх пацієнтів він спостерігається. Збільшилася кількість скарг у пацієнтів на розлад шлунково-кишкового тракту і цей симптом найчастіше з'являється у дітей.

"Багато людей з коронавірусною хворобою почали скаржитися на сильну нудоту, через що хворим важко харчуватися і пити. Це дуже погано, оскільки для зменшення інтоксикаційного синдрому потрібно вживати багато рідини", - зазначив Дубров.

Він попередив, що коронавірус штаму Дельта дуже швидко призводить до погіршення стану у пацієнтів. І стан від стабільного до критичного може перейти буквально за кілька днів.

Як зазначили в МОЗ, допомога медиків потрібна негайно, якщо у пацієнта є болі в грудній клітці, дихальна недостатність, сатурація нижче 92%.