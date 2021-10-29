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Доктор розповіла, як Дельта-штам проявляється у дітей: ознаки

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П'ятниця 29 жовтня 2021 10:24
Доктор розповіла, як Дельта-штам проявляється у дітей: ознаки Як коронавірус штаму Дельта проявляється у дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Новий штам коронавірусу "Дельта" проявляється у дітей симптомами ГРВІ і піддається лікуванню традиційними способами.

Про це "Апостроф" розповіла лікар-педіатр Лідія Бабич.

Дуже часто у дітей діагностують коронавірус при нормальних показниках аналізів і загальному стані дитини.

"Коли ми бачимо респіраторні симптоми: нежить, кашель, високу температуру протягом декількох днів, яка добре піддається збиванню, але видно, що дитині просто погано. При цьому ми повинні переконатися, що у дитини немає дійсно бактеріальної інфекції, підтвердити це аналізами крові", - розповіла педіатр.

Бабич зазначила, що головне - це зробити експрес-тест на антиген або ПЛР-тест, тому що наявність захворювання ковідом зобов'язує медиків дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Дитина може перенести хворобу легко, але заразити інших людей, які можуть ставитися до групи ризику і важко переносити хворобу або навіть померти", - зазначила лікар.

Також медик нагадала, як зараз важлива вакцинація дорослого населення.

"Якщо ви хочете, щоб було до кого відвозити дітей, вакцинуйте, нарешті, ваших дідусів і бабусь. Тоді вони будуть допомагати вам ще довго і дякувати, що живі і здорові. Адже кожен цей випадок може закінчитися трагічно. У нас кожну добу від коронавірусу помирає близько півтисячі людей. Не шукайте приводу відкласти щеплення, нарешті зробіть її", - підсумувала педіатр.

Як ми раніше писали, у Києві від коронавірусу померла молода вчителька.

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Коронавірус "Дельта"
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