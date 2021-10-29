При COVID-19 критическое состояние развивается теперь намного быстрее: врач назвал опасные признаки

Как отмечает медик, симптомы коронавируса немного видоизменились, но основные проявления заболевания остались такими же, как и ранее – это повышенная усталость, кашель, мышечная боль, проблемы с дыханием и высокая температура.

Также присутствуют такие признаки, как потеря обоняния и вкуса, но сейчас этот симптом уже не является ключевым, так как не у всех пациентов он наблюдается. Увеличилось количество жалоб у пациентов на расстройство желудочно-кишечного тракта и этот симптом чаще всего появляется у детей.

"Многие люди с коронавирусной болезнью начали жаловаться на сильную тошноту, из-за чего больным тяжело питаться и пить. Это очень плохо, поскольку для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять много жидкости", - отметил Дубров.

Он предупредил, что коронавирус штамма Дельта очень быстро приводит к ухудшению состояния у пациентов. И состояние от стабильного до критического может перейти буквально за несколько дней.

Как отметили в Минздраве, помощь медиков нужна немедленно, если у пациента есть боли в грудной клетке, дыхательная недостаточность, сатурация ниже 92%.