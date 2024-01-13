Прекрасно подойдет на ужин: как приготовить охотничий шницель с грибным соусом

Что понадобится для приготовления

В некоторых регионах Германии "Jägerschnitzel" называют охотничьи колбаски в панировании под томатным соусом.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

свинина - 4 шт.

чеснок, зубчики - 4 шт.

горчица - 10 г

мука пшеничная - 4 ст.л

шампиньоны - 150 г

лук - 1 шт.

сметана - 2 ст.л

масло подсолнечное - 4 ст.л

соль и черный перец - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно промыть мясо, обсушить, отбить, посолить и поперчить. Чеснок измельчите и натрите им шницели и обмажьте их горчицей.

Затем запанируйте в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны).

Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистите и измельчите кубиками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и жарьте несколько минут. Затем добавьте 1 ст. л муки и сметану, налейте немного воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты.

Подавайте шницели к столу под грибным соусом.

Охотничий шницель (фото: Deposit photo)