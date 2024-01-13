Прекрасно подойдет на ужин: как приготовить охотничий шницель с грибным соусом

Охотничий шницель - блюдо классической немецкой кухни. Обычно его едят с картофелем. Это жареный в панировании кусок телятины или свинины, который подают под сливочным грибным соусом. Такое блюдо станет отличным вариантом для ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
В некоторых регионах Германии "Jägerschnitzel" называют охотничьи колбаски в панировании под томатным соусом.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала нужно промыть мясо, обсушить, отбить, посолить и поперчить. Чеснок измельчите и натрите им шницели и обмажьте их горчицей.
Затем запанируйте в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны).
Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистите и измельчите кубиками.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и жарьте несколько минут. Затем добавьте 1 ст. л муки и сметану, налейте немного воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты.
Подавайте шницели к столу под грибным соусом.
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