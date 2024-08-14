8 неожиданных применений микроволновки, которые вас очень удивят

Вашу микроволновку можно использовать не только для разогрева остатков пиццы. Еще она способна творить настоящие чудеса с разными вещами. Как может помочь микроволновка в домашних делах?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило 8 необычных, но очень полезных способов восстановить или освежить старые вещи или продукты с помощью микроволновки.
Покраска ткани может быть достаточно сложным и грязным процессом. Однако есть простое решение - микроволновая печь. Смешайте краску с водой в миске и окуните в нее ткань. Установите микроволновку на 1-2 минуты, в зависимости от типа ткани, а затем вытяните и промойте - готово!
Выбрасывать высохшую тушь жалко, но есть простой способ ее восстановить. Поместите палочку с тушью рядом с чашкой воды в микроволновку и подогрейте на 30-40 секунд, чтобы вернуть ее к использованию.
Коллекционируете марки? Если да, вот простой способ отделить их от конвертов. Нанесите несколько капель воды на марку, положите конверт в микроволновку на 4-5 секунд и увидите результат.
Не спешите выбрасывать ставший твердым хлеб. Накройте его влажным кухонным полотенцем и поместите в микроволновку на 10 секунд. Повторяйте этот процесс, пока хлеб не станет снова мягким.
Разделочные доски часто становятся обиталищем бактерий. Чтобы их дезинфицировать, сначала протрите поверхность половинкой лимона. Затем поместите доску в микроволновку на одну минуту на максимальной мощности.
Не нужно тратить деньги на лате в кофейне, когда вы можете приготовить пенку дома. Заполните банку молоком наполовину, потрясите и поставьте в микроволновку на 30 секунд без крышки.
Грязные губки могут быть неприятными, но их легко очистить. Замочите губку в воде и подогрейте в микроволновке в течение минуты - все бактерии должны быть уничтожены.
Если мед, стоящий на задней полке, стал слишком густым, не спешите его выбрасывать. Откройте банку и подогрейте ее в микроволновке 30-60 секунд - мед снова станет мягким и готовым к использованию.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spoon University, America's Test Kitchen, Sante+.