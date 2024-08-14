8 неожиданных применений микроволновки, которые вас очень удивят

Покраска тканей

Покраска ткани может быть достаточно сложным и грязным процессом. Однако есть простое решение - микроволновая печь. Смешайте краску с водой в миске и окуните в нее ткань. Установите микроволновку на 1-2 минуты, в зависимости от типа ткани, а затем вытяните и промойте - готово!

Размягчение подсохшей туши

Выбрасывать высохшую тушь жалко, но есть простой способ ее восстановить. Поместите палочку с тушью рядом с чашкой воды в микроволновку и подогрейте на 30-40 секунд, чтобы вернуть ее к использованию.

Отделение марок

Коллекционируете марки? Если да, вот простой способ отделить их от конвертов. Нанесите несколько капель воды на марку, положите конверт в микроволновку на 4-5 секунд и увидите результат.

Оживление черствого хлеба

Не спешите выбрасывать ставший твердым хлеб. Накройте его влажным кухонным полотенцем и поместите в микроволновку на 10 секунд. Повторяйте этот процесс, пока хлеб не станет снова мягким.

Дезинфекция разделочной доски

Разделочные доски часто становятся обиталищем бактерий. Чтобы их дезинфицировать, сначала протрите поверхность половинкой лимона. Затем поместите доску в микроволновку на одну минуту на максимальной мощности.

Молочная пенка

Не нужно тратить деньги на лате в кофейне, когда вы можете приготовить пенку дома. Заполните банку молоком наполовину, потрясите и поставьте в микроволновку на 30 секунд без крышки.

Дезинфекция губок для посуды

Грязные губки могут быть неприятными, но их легко очистить. Замочите губку в воде и подогрейте в микроволновке в течение минуты - все бактерии должны быть уничтожены.

Раскристаллизация меда

Если мед, стоящий на задней полке, стал слишком густым, не спешите его выбрасывать. Откройте банку и подогрейте ее в микроволновке 30-60 секунд - мед снова станет мягким и готовым к использованию.