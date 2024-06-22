Если лень мыть посуду: как приготовить пасту в микроволновке

Если времени мало или абсолютно нет желания мыть посуду после, существуют способы, которые могут ускорить приготовление. А именно - приготовить лапшу в микроволновке.

О том, как приготовить макароны в микроволновке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Как приготовить макароны в микроволновке

Для начала следует подобрать посуду, пригодную для использования в микроволновке, достаточно большую для количества макарон, которые вы хотите приготовить.

Влейте к макаронам воду так, чтобы ее уровень был по крайней мере на 2 сантиметра выше макарон.

Следует также оставить дополнительное пространство в верхней части чаши, чтобы предотвратить переливание воды. Ведь во время приготовления макароны увеличиваются в размерах.

Пошаговое приготовление пасты в микроволновке заключается в следующем:

положите макароны, которые вы выбрали, в миску;

залейте макаронные изделия водой, покрывая макароны по меньшей мере на 2 сантиметра, добавьте щепотку соли;

поставьте макароны в микроволновку на полную мощность на время, указанное на упаковке, добавив еще 2 минуты;

после того, как прошла половина времени, поставьте микроволновку на паузу, чтобы перемешать макароны и убедиться, что они не слиплись - если макароны кажутся липкими, следует делать паузы каждые 1-2 минуты и перемешивать;

по истечении времени достаньте миску с помощью полотенца, чтобы не обжечься и проверьте макароны на готовность - если макароны требуют больше времени, поставьте их в микроволновку на 30 секунд, повторите действие при необходимости;

когда макароны полностью сварятся, с помощью дуршлага слейте из них воду.

Готовые макароны можно полить томатным соусом, добавить рыбу, паштет, овощи или другие любимые продукты.

Как долго готовить макароны в микроволновке

Как и при варке, приготовление макарон в микроволновке требует разного времени для разных форм. Кроме этого, мощность микроволновки также влияет на время приготовления.

Большинство макаронных изделий можно готовить в микроволновке согласно времени приготовления, указанного на упаковке, добавив к указанной продолжительности 1-2 минуты.

К примеру, спагетти, которые рекомендуется готовить от 9 до 11 минут на плите, в микроволновке могут быть сварены за 11-13 минут. Пенне или ротини, на приготовление которых отводят от 11 до 13 минут, готовятся за 15 минут или чуть дольше.

Более тонкая лапша готовится быстрее, но есть небольшой риск того, что она переварится и станет кашевидной.