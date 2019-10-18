Дива не сталося: Повалій скасувала сольник у Києві після скандалу

Таїсія Повалій, яка довго і наполегливо боролася за право дати ювілейний концерт у Києві 10 грудня, скасувала грандіозне шоу. Про це улюблена співачка Віктора Януковича розповіла на своїй Instagram сторінці.

Українська співачка, яка після вигнання Януковича намагалася підкорювати шоубізнесові простори РФ, остаточно втратила надію порадувати українських шанувальників своєю творчістю.

Повалій анонсувала, що запланований в Палаці "Україна" концерт на честь 55-річчя не відбудеться.

Варто відзначити, що співачка не розуміє, чому їй не дозволяють співати на батьківщині. Вона стверджує, що законів не порушувала, в Криму не гастролювала, та й взагалі давно живе в Києві.

"Дорогі мої! Скажу чесно, шалено хотілося дива! Адже це так важливо для мене!.. Ювілейний концерт в цьому році не відбудеться. Це, з одного боку, мене засмучує, а з іншого - я розумію, що потрібен ще час, а це значить, що мені знову доведеться не старіти!" - написала опальна співачка в Instagram.

Повалій скасувала концерт в Києві (скрін: instagram.com/tpovaliyofficial)

Коментатори не засмутилися і стали активно закликати Повалій виступати в Російській Федерації.

Ну чому не гастролювати в Росії? Ще років п'ять почекаєте, а кращі роки минуть...

Таїчка, приїжджайте з коцертами в Росію, тут Вас дуже люблять і чекають, Ви богиня.

Хотіла запитати, коли ви приїдете в Челябінськ ? Дуже хочеться побувати на вашому концерті!

Нагадаємо, Таїсія Повалій нещодавно анонсувала ювілейний сольник у Києві. Але, як повідомив директор Національного палацу "Україна" Роман Недзельський, концерт не був погоджений, тому виступати Повалій не дозволили.