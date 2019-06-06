І що, що твій син загинув: під Дніпром маршрутник образив маму воїна АТО

Водій маршрутки в Дніпропетровській області образив і нахамив матері українського воїна, який загинув в АТО під Іловайском. Про це написала сама жінка, Галина Кузьменко, на своїй Facebook-сторінці.

Галина пише, що хотіла проїхати по маршруту №244 Підгороднє - Дніпро, скориставшись пільговим посвідченням, яке видається сім'ям загиблих на сході українських військових.

Але водій маршрутного таксі, побачивши документ, одразу ж накинувся на жінку.

"Ти в АТО чи що служила? Ну і що, що твій син загинув. С*ка, бл**ь, знав би, не зупинився. Пиши скаргу, я не боюся нікого", - пише Галина Кузьменко.

Жінці вдалося сфотографувати номерний знак маршрутного таксі - АЕ 1867 ЕМ.

Водій маршрутки образив матір загиблого воїна АТО (фото: facebook.com/Galina Kuzmenko)

Галина Кузьменко розповіла, що вона також хотіла зняти водія, але він прикрив камеру. Жінка розповіла, що її син воював у батальйоні "Дніпро-1", він помер від важких поранень, отриманих в Іловайську.

"Ні, я не служила в АТО, тільки постійно беру участь в боях за людську гідність", - пише ображена жінка.

Користувачі мережі вкрай обурені таким ставленням до матері, яка виховала справжнього патріота України. Вони залишають сотні коментарів.

А чого дивуватися? У Кривому Розі мій син (військовий) два рази запитував у водія маршрутки, чи доїде він до певної зупинки. На що те кацапське мудило відповідало "не панемает"...

Галино Василівно, скільки ви зробили для АТО, України, те хамло і порахувати не зможе. А головне, ви виховали Героя, і віддали його в жертву людям. Хамло воно і є хамло. А Вам тільки здоров'я.

Водій маршрутки образив матір загиблого воїна АТО (скрін: facebook.com/Galina Kuzmenko)

Мама! Ви - герой, не менш, ніж ваш син! Ви така ж велика мати, як Україна! А цього мотлоху, поступово, дедалі менше. З Вашим достоїнством вважайте, шо Ви просто переступили, вибачте, купу лайна.

Таких, як той водій, позбавляти громадянства України потрібно! Виродок.

Водій маршрутки образив матір загиблого воїна АТО (скрін: facebook.com/Galina Kuzmenko)

А один із жителів області, який щодня їздить у місто на роботу, навіть запропонував Галині допомогти їй з проїздом в Дніпро на своєму авто.

"Я майже кожен другий день вранці їду з Новомосковська до Дніпра на роботу, а ввечері - у зворотний бік додому. Буду радий підвезти Вас, або інших батьків наших Захисників, або ж Захисників. Звичайно, безкоштовно", - написав Олексій Шумак.

Раніше повідомлялося, що водіїв маршруток і автобусів почнуть штрафувати за відмову в проїзді пасажирам пільгових категорій.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО, який отримав інвалідність на сході України.

До речі, у Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону. Жінка мала при собі пенсійне посвідчення, але водій все одно вимагав оплатити проїзд.