И что, что твой сын погиб: под Днепром маршрутчик оскорбил маму воина АТО

Маршрутчик оскорбил женщину матерными словами
Водитель маршрутки в Днепропетровской области оскорбил и нахамил матери ураинского воина, который погиб в АТО под Иловайском. Об этом написала сам женщина, Галина Кузьменко, на своей Facebook-странице.
Галина пишет, что хотела проехать по маршруту №244 Подгороднее - Днепр, воспользовавшись льготным удостоверением, которое выдается семьям погибших на востоке украинских военных.
Но водитель маршрутного такси, увидев документ, сразу же набросился на женщину.
"Ты в АТО что-ли служила? Ну, и что, что твой сын погиб. С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого", - пишет Галина Кузьменко.
Женщине удалось сфотографировать номерной знак маршрутного такси - АЕ 1867 ЕМ.
Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего воина АТО (фото: facebook.com/Galina Kuzmenko)
Галина Кузьменко рассказала, что она также хотела снять водителя, но он прикрыл камеру. Женщина рассказала, что ее сын воевал в батальоне "Днепр-1", он скончался от тяжелых ранений, полученных в Иловайске.
"Нет, я не служила в АТО, только постоянно принимаю участие в боях за человеческое достоинство", - пишет оскорбленная женщина.
Пользователи сети крайне возмущены подобным отношением к матери, которая воспитала настоящего патриота Украины. Они оставляют сотни комментариев.
Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего воина АТО (скрин: facebook.com/Galina Kuzmenko)
Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего воина АТО (скрин: facebook.com/Galina Kuzmenko)
А один из жителей области, который каждый день ездит в город на работу, даже предложил Галине помочь ей с проездом в Днепр на своем авто.
"Я почти каждый второй день утром еду из Новомосковска к Днепру на работу, а вечером - в обратную сторону домой. Буду рад подвезти Вас, или других родителей наших Защитников, или же Защитников. Конечно, бесплатно", - написал Алексей Шумак.
Ранее сообщалось, что водителей маршруток и автобусов начнут штрафовать за отказ в проезде пассажирам льготных категорий.
Напомним, мы писали о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который получил инвалидность на востоке Украины.
К слову, в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона. Женщина имела при себе пенсионное удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.