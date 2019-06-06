И что, что твой сын погиб: под Днепром маршрутчик оскорбил маму воина АТО

Водитель маршрутки в Днепропетровской области оскорбил и нахамил матери ураинского воина, который погиб в АТО под Иловайском. Об этом написала сам женщина, Галина Кузьменко, на своей Facebook-странице.

Галина пишет, что хотела проехать по маршруту №244 Подгороднее - Днепр, воспользовавшись льготным удостоверением, которое выдается семьям погибших на востоке украинских военных.

Но водитель маршрутного такси, увидев документ, сразу же набросился на женщину.

"Ты в АТО что-ли служила? Ну, и что, что твой сын погиб. С*ка, бл**ь, знал бы, не остановился. Пиши жалобу, я не боюсь никого", - пишет Галина Кузьменко.

Женщине удалось сфотографировать номерной знак маршрутного такси - АЕ 1867 ЕМ.

Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего воина АТО (фото: facebook.com/Galina Kuzmenko)

Галина Кузьменко рассказала, что она также хотела снять водителя, но он прикрыл камеру. Женщина рассказала, что ее сын воевал в батальоне "Днепр-1", он скончался от тяжелых ранений, полученных в Иловайске.

"Нет, я не служила в АТО, только постоянно принимаю участие в боях за человеческое достоинство", - пишет оскорбленная женщина.

Пользователи сети крайне возмущены подобным отношением к матери, которая воспитала настоящего патриота Украины. Они оставляют сотни комментариев.

А чему удивляться? В Кривом Роге мой сын (военный) два раза спрашивал у водителя маршрутки, доедет ли он до определенной остановки. На что то кацапское мудило отвечало "не панемает"...

Галина Васильевна, сколько вы сделали для АТО, Украины, то хамло и сосчитать не сможет. А главное, вы воспитали Героя, и отдали его в жертву людям. Хамло, оно и есть хамло. А Вам только здоровья.

Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего воина АТО (скрин: facebook.com/Galina Kuzmenko)

Мама! Вы - герой, не менее, чем ваш сын! Вы такая же великая мать, как Украина! А хлама этого, постепенно, будет все меньше. С Вашим достоинством считайте, шо Вы просто переступили, извините, кучу дерьма.

Таких, как тот водитель, лишать гражданства Украины нужно! Урод.

Водитель маршрутки оскорбил мать погибшего воина АТО (скрин: facebook.com/Galina Kuzmenko)

А один из жителей области, который каждый день ездит в город на работу, даже предложил Галине помочь ей с проездом в Днепр на своем авто.

"Я почти каждый второй день утром еду из Новомосковска к Днепру на работу, а вечером - в обратную сторону домой. Буду рад подвезти Вас, или других родителей наших Защитников, или же Защитников. Конечно, бесплатно", - написал Алексей Шумак.

Ранее сообщалось, что водителей маршруток и автобусов начнут штрафовать за отказ в проезде пассажирам льготных категорий.

Напомним, мы писали о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который получил инвалидность на востоке Украины.

К слову, в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона. Женщина имела при себе пенсионное удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.