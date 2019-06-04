Вигнав пільговика – заплати: як будуть штрафувати водіїв маршруток

Водіїв маршруток почнуть штрафувати (Колаж РБК-Україна)

Водіїв маршруток будуть суворо карати за відмову возити пільговиків

Водіїв маршруток і автобусів почнуть штрафувати за відмову в проїзді пасажирам пільгових категорій. Про це йдеться в законопроекті №10004, який прийнятий за основу народними депутатами України.

Водії маршруток, які відмовляються перевозити пільговиків або змушують їх сплачувати за проїзд, тепер будуть покарані. Згідно з документом, який прийняла Верховна Рада, до відповідальності притягатимуть перевізників та їх зможуть оштрафувати. Народні депутати проголосували за те, щоб штраф збільшився з 136 гривень до 2550 гривень.

"Особливого суспільного розголосу набувають непоодинокі факти відмови у пільговому перевезенні учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. При цьому водії транспортних засобів порочать честь і гідність таких осіб, провокуючи соціальний конфлікт", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Останнім часом почастішали випадки, коли водії відмовляють у проїзді пенсіонерам, учням, а також іншим пасажирам пільгових категорій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО, який отримав інвалідність на сході України.

А також розповідали про те, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону. Жінка мала при собі пенсійне посвідчення, але водій все одно вимагав оплатити проїзд.

Крім того, ми повідомляли про те, що маршрутник висадив дитини з багатодітної сім'ї на кінцевій зупинці, так як у неї не було грошей на проїзд.